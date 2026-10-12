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Эр-Рияд: будущее мира невозможно без энергетической безопасности для всех
Эр-Рияд: будущее мира невозможно без энергетической безопасности для всех - 12.10.2026, ПРАЙМ
Эр-Рияд: будущее мира невозможно без энергетической безопасности для всех
Энергетическое будущее мира невозможно без энергетической безопасности для всех, она должна развиваться параллельно с энергопереходом, заявил министр энергетики | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T11:28+0300
2026-10-12T11:28+0300
2026-10-12T11:33+0300
нефть
газ
саудовская аравия
абдель азиз бен сальман
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Энергетическое будущее мира невозможно без энергетической безопасности для всех, она должна развиваться параллельно с энергопереходом, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. "Энергетическое будущее для всех невозможно без энергетической безопасности для всех. Энергетическая безопасность и энергетический переход должны развиваться параллельно. Безопасность позволит обеспечить доступность перехода, сохранить общественную поддержку и инвестиции, добиться масштабного прогресса, а устойчивость защитит этот прогресс от потрясений", - сказал он, выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде. По словам министра, заслуживающий доверия переход должен быть возможен как в сложных, так и в благоприятных условиях. Кроме того, необходимо учитывать, что у стран разные ресурсы, стартовые условия и потребности в развитии. "В Саудовской Аравии мы придерживаемся четкого курса. Мы продолжим инвестировать в надежные поставки нефти и газа, расширение использования возобновляемых источников энергии и укрепление электросетей, хранилищ и газовой инфраструктуры. Мы продолжим разрабатывать новые технологии и решения, снижающие уровень выбросов", - добавил он. Министр указал, что цель Саудовской Аравии - создать энергетическую систему, способную функционировать в различных условиях и гибко адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. "События последних недель были серьезными. Наша реакция должна быть не менее серьезной, но при этом мы должны сосредоточиться на перспективах на ближайшие десятилетия. Программа "Видение 30" должна быть продолжена. Инвестиции должны продолжаться", - заключил он.
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нефть, газ, саудовская аравия, абдель азиз бен сальман
Нефть, Газ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Абдель Азиз бен Сальман
Эр-Рияд: будущее мира невозможно без энергетической безопасности для всех
Абдель Азиз бен Сальман: будущее мира невозможно без энергетической безопасности для всех
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Энергетическое будущее мира невозможно без энергетической безопасности для всех, она должна развиваться параллельно с энергопереходом, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
"Энергетическое будущее для всех невозможно без энергетической безопасности для всех. Энергетическая безопасность и энергетический переход должны развиваться параллельно. Безопасность позволит обеспечить доступность перехода, сохранить общественную поддержку и инвестиции, добиться масштабного прогресса, а устойчивость защитит этот прогресс от потрясений", - сказал он, выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде.
По словам министра, заслуживающий доверия переход должен быть возможен как в сложных, так и в благоприятных условиях. Кроме того, необходимо учитывать, что у стран разные ресурсы, стартовые условия и потребности в развитии.
"В Саудовской Аравии мы придерживаемся четкого курса. Мы продолжим инвестировать в надежные поставки нефти и газа, расширение использования возобновляемых источников энергии и укрепление электросетей, хранилищ и газовой инфраструктуры. Мы продолжим разрабатывать новые технологии и решения, снижающие уровень выбросов", - добавил он.
Министр указал, что цель Саудовской Аравии - создать энергетическую систему, способную функционировать в различных условиях и гибко адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.
"События последних недель были серьезными. Наша реакция должна быть не менее серьезной, но при этом мы должны сосредоточиться на перспективах на ближайшие десятилетия. Программа "Видение 30" должна быть продолжена. Инвестиции должны продолжаться", - заключил он.