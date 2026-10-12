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ЕАБР спрогнозировал инфляцию в Белоруссии в 2026 году около 5% - 12.10.2026, ПРАЙМ
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ЕАБР спрогнозировал инфляцию в Белоруссии в 2026 году около 5%
ЕАБР спрогнозировал инфляцию в Белоруссии в 2026 году около 5% - 12.10.2026, ПРАЙМ
ЕАБР спрогнозировал инфляцию в Белоруссии в 2026 году около 5%
Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют инфляцию в Белоруссии в 2026 году около 5%, сообщает банк. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:11+0300
2026-10-12T19:17+0300
мировая экономика
белоруссия
александр лукашенко
еабр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874159155.jpg?1791821866
МИНСК, 12 окт – ПРАЙМ. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют инфляцию в Белоруссии в 2026 году около 5%, сообщает банк. "Прогнозируем инфляцию около 5% год к году по итогам года", - говорится в макрообзоре, опубликованном в Telegram-канале ЕАБР. Отмечается, что инфляция в Белоруссии в сентябре ускорилась до 4,6% в годовом выражении после 4,5% месяцем ранее. Основной вклад внесли непродовольственные товары: рост цен ускорился до 3,7% с 3,2% в годовом выражении после сокращения перечня регулируемых товаров. "Еще одним фактором стали услуги, подорожавшие на 9% год к году после 8,7% год к году в августе", - говорится в макрообзоре. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре прошлого года подписал указ, которым утвердил прогноз развития страны на 2026 год, предполагающий рост ВВП на 2,8% и инфляцию не более 7%. Инфляция в Белоруссии по итогам 2025 года составила 6,8%, превысив прогноз властей, который составлял не более 5%.
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мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко, еабр
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, ЕАБР
18:11 12.10.2026 (обновлено: 19:17 12.10.2026)
 
ЕАБР спрогнозировал инфляцию в Белоруссии в 2026 году около 5%

ЕАБР прогнозирует инфляцию в Белоруссии в 2026 году около 5%

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МИНСК, 12 окт – ПРАЙМ. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют инфляцию в Белоруссии в 2026 году около 5%, сообщает банк.
"Прогнозируем инфляцию около 5% год к году по итогам года", - говорится в макрообзоре, опубликованном в Telegram-канале ЕАБР.
Отмечается, что инфляция в Белоруссии в сентябре ускорилась до 4,6% в годовом выражении после 4,5% месяцем ранее. Основной вклад внесли непродовольственные товары: рост цен ускорился до 3,7% с 3,2% в годовом выражении после сокращения перечня регулируемых товаров. "Еще одним фактором стали услуги, подорожавшие на 9% год к году после 8,7% год к году в августе", - говорится в макрообзоре.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре прошлого года подписал указ, которым утвердил прогноз развития страны на 2026 год, предполагающий рост ВВП на 2,8% и инфляцию не более 7%.
Инфляция в Белоруссии по итогам 2025 года составила 6,8%, превысив прогноз властей, который составлял не более 5%.
 
Мировая экономикаБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоЕАБР
 
 
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