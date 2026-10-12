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Экс-министр энергетики Чили оценил ситуацию с запасами нефти
Экс-министр энергетики Чили оценил ситуацию с запасами нефти - 12.10.2026, ПРАЙМ
Экс-министр энергетики Чили оценил ситуацию с запасами нефти
Сокращение мировых запасов нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке оставляет все меньше возможностей компенсировать новые перебои с поставками, считает бывший... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:33+0300
2026-10-12T18:33+0300
2026-10-12T18:33+0300
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ормузский пролив
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ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Сокращение мировых запасов нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке оставляет все меньше возможностей компенсировать новые перебои с поставками, считает бывший министр энергетики Чили Рикардо Райнери.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с начала кризиса по конец августа мировые запасы нефти сократились на 507 миллионов баррелей. Только в августе они уменьшились еще на 95 миллионов баррелей.
"Нефтяной рынок сегодня более уязвим к новым ударам, чем в начале конфликта (на Ближнем Востоке - ред.). Значительная часть запасов и других физических и логистических буферов, которые изначально позволяли смягчать перебои с поставками, уже израсходована, тогда как существенные ограничения добычи, транспортировки и нефтепереработки сохраняются", - сказал Райнери РИА Новости.
Весной страны МЭА договорились предоставить рынку около 400 миллионов баррелей нефти из экстренных резервов. Это стало крупнейшим совместным высвобождением запасов в истории агентства.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
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нефть, газ, иран, сша, ормузский пролив, мэа
Нефть, Газ, ИРАН, США, Ормузский пролив, МЭА
Экс-министр энергетики Чили оценил ситуацию с запасами нефти
Экс-министр энергетики Чили Райнери: мировой рынок нефти уязвим к новым ударам
ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Сокращение мировых запасов нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке оставляет все меньше возможностей компенсировать новые перебои с поставками, считает бывший министр энергетики Чили Рикардо Райнери.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с начала кризиса по конец августа мировые запасы нефти сократились на 507 миллионов баррелей. Только в августе они уменьшились еще на 95 миллионов баррелей.
"Нефтяной рынок сегодня более уязвим к новым ударам, чем в начале конфликта (на Ближнем Востоке - ред.). Значительная часть запасов и других физических и логистических буферов, которые изначально позволяли смягчать перебои с поставками, уже израсходована, тогда как существенные ограничения добычи, транспортировки и нефтепереработки сохраняются", - сказал Райнери РИА Новости.
Весной страны МЭА договорились предоставить рынку около 400 миллионов баррелей нефти из экстренных резервов. Это стало крупнейшим совместным высвобождением запасов в истории агентства.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.