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Экспорт приморской продукции за границу вырос на 25% за семь месяцев
Экспорт приморской продукции за границу вырос на 25% за семь месяцев - 12.10.2026, ПРАЙМ
Экспорт приморской продукции за границу вырос на 25% за семь месяцев
Экспорт приморской продукции за границу вырос на 25%, а внешний торговый оборот региона на 28% за последние семь месяцев, сообщил журналистам министр... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T07:59+0300
2026-10-12T07:59+0300
2026-10-12T07:59+0300
бизнес
россия
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Экспорт приморской продукции за границу вырос на 25%, а внешний торговый оборот региона на 28% за последние семь месяцев, сообщил журналистам министр международных и внешнеэкономических связей Приморья Константин Сидоренко.
"По итогам семи месяцев этого года наш экспорт вырос на 25%, наш импорт вырос на 23%, а внешний торговый оборот вырос на 28%", – сказал Сидоренко.
Также он отметил, что на сегодняшний день Приморье торгует со 102 странами, из которых с восемью, по итогам отчетного периода, начали торговые отношения впервые за последние четыре-пять лет.
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бизнес, россия, приморье
Экспорт приморской продукции за границу вырос на 25% за семь месяцев
Министр Сидоренко: экспорт приморской продукции за границу вырос на 25% за семь месяцев
ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Экспорт приморской продукции за границу вырос на 25%, а внешний торговый оборот региона на 28% за последние семь месяцев, сообщил журналистам министр международных и внешнеэкономических связей Приморья Константин Сидоренко.
"По итогам семи месяцев этого года наш экспорт вырос на 25%, наш импорт вырос на 23%, а внешний торговый оборот вырос на 28%", – сказал Сидоренко.
Также он отметил, что на сегодняшний день Приморье торгует со 102 странами, из которых с восемью, по итогам отчетного периода, начали торговые отношения впервые за последние четыре-пять лет.