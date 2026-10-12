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Eni продаст свои активы в Индонезии компаниям Pertamina и Medco
Eni продаст свои активы в Индонезии компаниям Pertamina и Medco - 12.10.2026, ПРАЙМ
Eni продаст свои активы в Индонезии компаниям Pertamina и Medco
Итальянская энергетическая компания Eni подписала соглашение о продаже своих активов в Индонезии местным компаниям Pertamina и Medco, следует из пресс-релиза... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:47+0300
2026-10-12T12:47+0300
2026-10-12T12:47+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni подписала соглашение о продаже своих активов в Индонезии местным компаниям Pertamina и Medco, следует из пресс-релиза компании.
"Компания Eni подписала два обязывающих соглашения о продаже долей в отдельных индонезийских активах разведки и добычи, оператором которых выступает Searah - независимое совместное предприятие с равными долями участия (50/50) между Eni и Petronas", - говорится в релизе.
Eni продаст свою 10% долю в контрактах на разведку и добычу в Ист-Сепинггане, Норт-Ганале и Рапаке индонезийской национальной компании Pertamina, указано в релизе.
Отмечается, что данные активы включают добывающие газовые месторождения Merakes и East Merakes, а также месторождения Geng North–Gehem, которые сейчас разрабатываются в рамках газового проекта North Hub, признанного национальным стратегическим проектом Индонезии, свидетельствует релиз.
Eni также продаст свою долю в 10% в соглашениях о разделе продукции в West Ganal, East Ganal, Ganal и Muara Bakau индонезийской компании Medco, следует из заявления компании.
Указывается, что к активам, упомянутым в сделке относятся месторождения Jangkrik, газовые проекты Maha, Gendalo и Gandang, реализуемые в рамках проекта South Hub, а также недавно обнаруженное газовое месторождение Geliga.
Компания отмечает, что завершение обеих сделок зависит от получения разрешений со стороны правительства и регулирующих органов.
Eni занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Компания работает в 64 странах. Штат составляет почти 32 тысячи человек.
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нефть, бизнес, индонезия, eni, pertamina, petronas
Нефть, Бизнес, ИНДОНЕЗИЯ, Eni, Pertamina, Petronas
Eni продаст свои активы в Индонезии компаниям Pertamina и Medco
Eni продаст свои активы в Индонезии местным компаниям Pertamina и Medco
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni подписала соглашение о продаже своих активов в Индонезии местным компаниям Pertamina и Medco, следует из пресс-релиза компании.
"Компания Eni подписала два обязывающих соглашения о продаже долей в отдельных индонезийских активах разведки и добычи, оператором которых выступает Searah - независимое совместное предприятие с равными долями участия (50/50) между Eni и Petronas", - говорится в релизе.
Eni продаст свою 10% долю в контрактах на разведку и добычу в Ист-Сепинггане, Норт-Ганале и Рапаке индонезийской национальной компании Pertamina, указано в релизе.
Отмечается, что данные активы включают добывающие газовые месторождения Merakes и East Merakes, а также месторождения Geng North–Gehem, которые сейчас разрабатываются в рамках газового проекта North Hub, признанного национальным стратегическим проектом Индонезии, свидетельствует релиз.
Eni также продаст свою долю в 10% в соглашениях о разделе продукции в West Ganal, East Ganal, Ganal и Muara Bakau индонезийской компании Medco, следует из заявления компании.
Указывается, что к активам, упомянутым в сделке относятся месторождения Jangkrik, газовые проекты Maha, Gendalo и Gandang, реализуемые в рамках проекта South Hub, а также недавно обнаруженное газовое месторождение Geliga.
Компания отмечает, что завершение обеих сделок зависит от получения разрешений со стороны правительства и регулирующих органов.
Eni занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Компания работает в 64 странах. Штат составляет почти 32 тысячи человек.