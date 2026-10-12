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Генсек ОПЕК заявил, что мировой кризис в сфере топлива должен был произойти

Генсек ОПЕК заявил, что мировой кризис в сфере топлива должен был произойти - 12.10.2026, ПРАЙМ

Генсек ОПЕК заявил, что мировой кризис в сфере топлива должен был произойти

Текущий мировой кризис в сфере дизельного топлива, авиакеросина и бензина должен был произойти, это было предсказуемо, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:35+0300

2026-10-12T12:35+0300

2026-10-12T12:35+0300

нефть

мировая экономика

хайсам аль-гайс

опек

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Текущий мировой кризис в сфере дизельного топлива, авиакеросина и бензина должен был произойти, это было предсказуемо, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. "Тот кризис, который мы наблюдаем сегодня с дизельным топливом, авиационным керосином и бензином, должен был произойти. Это был лишь вопрос времени. Это было предсказуемо. Мы предупреждали об этом много-много лет", - сказал он, выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде. Генсек отметил, что к 2050 году ожидается рост потребления энергии на 23%. И это касается всех источников энергии. По его словам, за этот период население Земли увеличится почти на 2 миллиарда человек, а население городов вырастет на 1,8 миллиарда человек. "В дополнение к этому, все говорят об ИИ, как будто ИИ - это новая религия. Центры обработки данных с искусственным интеллектом и все такое - потребуют гораздо больше энергии", - добавил аль-Гайс. Он подчеркнул, что ключевым является то, что нужно инвестировать сегодня, чтобы иметь возможность производить нефтепродукты через 5-7 лет. "Вот почему мы продолжаем инвестировать, страны - члены ОПЕК, в нефть и газ, в инфраструктуру для добычи нефти и газа... а также инвестируем в другие источники энергии", - сказал также аль-Гайс. Мировой нефтяной отрасли потребуется 18 триллионов долларов инвестиций до 2050 года, это примерно 700 миллиардов долларов в год, пояснил генсек ОПЕК.

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нефть, мировая экономика, хайсам аль-гайс, опек