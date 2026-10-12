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Глава "АвтоВАЗа" оценил выпуск Lada Iskra

Глава "АвтоВАЗа" оценил выпуск Lada Iskra - 12.10.2026, ПРАЙМ

Глава "АвтоВАЗа" оценил выпуск Lada Iskra

Автомобиль Lada Iskra по итогам 2026 года уверенно войдет в десятку самых продаваемых моделей в стране, считает президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:44+0300

2026-10-12T17:44+0300

2026-10-12T17:44+0300

бизнес

газ

максим соколов

автоваз

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lada x-cross 5

lada iskra

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Автомобиль Lada Iskra по итогам 2026 года уверенно войдет в десятку самых продаваемых моделей в стране, считает президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "В прошлом году мы обеспечили выпуск автомобиля Lada Iskra, который в этом году уверенно войдет в десятку самых продаваемых моделей в нашей стране", - сказал он на полях "Национального промышленного конгресса 2026". По данным агентства "Автостат", в январе-сентябре в России было реализовано 25,2 тысячи новых Iskra, что позволяет модели предварительно занимать шестое место в рейтинге на российском авторынке. Lada Iskra - семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Продажи этой модели начались с конца июля 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, газ, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra