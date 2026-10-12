https://1prime.ru/20261012/glava-874157799.html
Глава "АвтоВАЗа" оценил выпуск Lada Iskra
Глава "АвтоВАЗа" оценил выпуск Lada Iskra - 12.10.2026, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗа" оценил выпуск Lada Iskra
Автомобиль Lada Iskra по итогам 2026 года уверенно войдет в десятку самых продаваемых моделей в стране, считает президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:44+0300
2026-10-12T17:44+0300
2026-10-12T17:44+0300
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lada iskra
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Автомобиль Lada Iskra по итогам 2026 года уверенно войдет в десятку самых продаваемых моделей в стране, считает президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"В прошлом году мы обеспечили выпуск автомобиля Lada Iskra, который в этом году уверенно войдет в десятку самых продаваемых моделей в нашей стране", - сказал он на полях "Национального промышленного конгресса 2026".
По данным агентства "Автостат", в январе-сентябре в России было реализовано 25,2 тысячи новых Iskra, что позволяет модели предварительно занимать шестое место в рейтинге на российском авторынке.
Lada Iskra - семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Продажи этой модели начались с конца июля 2025 года.
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бизнес, газ, максим соколов, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Газ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
Глава "АвтоВАЗа" оценил выпуск Lada Iskra
Глава "АвтоВАЗа": Lada Iskra уверенно войдет в десятку самых продаваемых моделей
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Автомобиль Lada Iskra по итогам 2026 года уверенно войдет в десятку самых продаваемых моделей в стране, считает президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"В прошлом году мы обеспечили выпуск автомобиля Lada Iskra, который в этом году уверенно войдет в десятку самых продаваемых моделей в нашей стране", - сказал он на полях "Национального промышленного конгресса 2026".
По данным агентства "Автостат", в январе-сентябре в России было реализовано 25,2 тысячи новых Iskra, что позволяет модели предварительно занимать шестое место в рейтинге на российском авторынке.
Lada Iskra - семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Продажи этой модели начались с конца июля 2025 года.