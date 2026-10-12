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Как добиться индексации зарплаты: пошаговая инструкция - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Как добиться индексации зарплаты: пошаговая инструкция
Как добиться индексации зарплаты: пошаговая инструкция - 12.10.2026, ПРАЙМ
Как добиться индексации зарплаты: пошаговая инструкция
Многие сотрудники частных компаний уверены: если в трудовом договоре нет пункта об индексации, то и требовать ее бессмысленно. Это опасное заблуждение. Как... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T03:03+0300
2026-10-12T03:03+0300
эксклюзив
верховный суд
индексация зарплаты
трудовой кодекс
трудовые отношения
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Многие сотрудники частных компаний уверены: если в трудовом договоре нет пункта об индексации, то и требовать ее бессмысленно. Это опасное заблуждение. Как рассказал агентству "Прайм" вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев, по Трудовому кодексу (статьи 130 и 134) индексация — не любезность работодателя, а обязательная государственная гарантия.Право на индексацию возникает в силу закона и не зависит от того, есть ли соответствующий пункт в контракте. Частная компания обязана сама определить сроки, размер и механизм индексации — в коллективном договоре, соглашениях или локальных актах."Закон не требует единого для всех порядка, но требует, чтобы он был. Верховный суд не раз подтверждал: отсутствие внутренних правил не освобождает от обязанности повышать зарплату с учетом роста потребительских цен. Даже финансовые трудности компании не отменяют эту обязанность — они могут лишь повлиять на выбор механизма", - говорит Хрулев.Важный нюанс: повышение оклада или премия могут считаться индексацией, но только если они прямо закреплены как способ сохранения покупательной способности зарплаты. Обычная премия за результаты работы сама по себе индексацию не заменяет.С чего начать, если индексации не было? Во-первых, постараться обойтись без суда и жалоб. Следует проверить правила оплаты труда и расчетные листки. Копии документов, связанных с работой, по статье 62 ТК РФ выдают бесплатно в течение трех рабочих дней после письменного заявления. Во-вторых, нужно написать работодателю требование: применить индексацию за конкретный период, предоставить расчет и выплатить доплату. Если порядка индексации в компании нет — потребуйте его установить. Обязательно нужно сохранить подтверждение вручения заявления.Если диалог с работодателем не клеится, можно попробовать медиацию — переговоры с независимым посредником. При согласии обеих сторон медиатор поможет обсудить разногласия и договориться о расчете доплаты и сроках. Договоренности лучше сразу оформить письменно.Однако нужно помнить: переговоры и жалобы не приостанавливают годичный срок обращения в суд по требованиям о неполной выплате зарплаты. Его отсчитывают со дня установленного срока выплаты.Если работодатель не решает вопрос, можно направить жалобу в Государственную инспекцию труда, приложив документы и переписку. При выявлении нарушения инспекция вправе выдать предписание об устранении.В случае, если индексацию не проводят не только конкретному сотруднику, но и всему коллективу, то есть смысл подготовить общее обращение и подключить профсоюз, если он есть. В обращении необходимо указать, за какие периоды зарплата не индексировалась и какие внутренние положения не исполнены. "Если работодатель согласится исправить ситуацию, нужно закрепить договоренность письменно: порядок расчета, сроки индексации и выплаты задолженности. Устное обещание повысить зарплату юридической силы не имеет", - подчеркивает эксперт.
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эксклюзив, верховный суд, индексация зарплаты, трудовой кодекс, трудовые отношения
Эксклюзив, Верховный суд, индексация зарплаты, трудовой кодекс, трудовые отношения
03:03 12.10.2026
 
Как добиться индексации зарплаты: пошаговая инструкция

Эксперт: индексация зарплаты — обязанность работодателя, а не его любезность

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами
Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Многие сотрудники частных компаний уверены: если в трудовом договоре нет пункта об индексации, то и требовать ее бессмысленно. Это опасное заблуждение. Как рассказал агентству "Прайм" вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев, по Трудовому кодексу (статьи 130 и 134) индексация — не любезность работодателя, а обязательная государственная гарантия.
Право на индексацию возникает в силу закона и не зависит от того, есть ли соответствующий пункт в контракте. Частная компания обязана сама определить сроки, размер и механизм индексации — в коллективном договоре, соглашениях или локальных актах.
"Закон не требует единого для всех порядка, но требует, чтобы он был. Верховный суд не раз подтверждал: отсутствие внутренних правил не освобождает от обязанности повышать зарплату с учетом роста потребительских цен. Даже финансовые трудности компании не отменяют эту обязанность — они могут лишь повлиять на выбор механизма", - говорит Хрулев.
Важный нюанс: повышение оклада или премия могут считаться индексацией, но только если они прямо закреплены как способ сохранения покупательной способности зарплаты. Обычная премия за результаты работы сама по себе индексацию не заменяет.
С чего начать, если индексации не было? Во-первых, постараться обойтись без суда и жалоб. Следует проверить правила оплаты труда и расчетные листки. Копии документов, связанных с работой, по статье 62 ТК РФ выдают бесплатно в течение трех рабочих дней после письменного заявления. Во-вторых, нужно написать работодателю требование: применить индексацию за конкретный период, предоставить расчет и выплатить доплату. Если порядка индексации в компании нет — потребуйте его установить. Обязательно нужно сохранить подтверждение вручения заявления.
Если диалог с работодателем не клеится, можно попробовать медиацию — переговоры с независимым посредником. При согласии обеих сторон медиатор поможет обсудить разногласия и договориться о расчете доплаты и сроках. Договоренности лучше сразу оформить письменно.
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Однако нужно помнить: переговоры и жалобы не приостанавливают годичный срок обращения в суд по требованиям о неполной выплате зарплаты. Его отсчитывают со дня установленного срока выплаты.
Если работодатель не решает вопрос, можно направить жалобу в Государственную инспекцию труда, приложив документы и переписку. При выявлении нарушения инспекция вправе выдать предписание об устранении.
В случае, если индексацию не проводят не только конкретному сотруднику, но и всему коллективу, то есть смысл подготовить общее обращение и подключить профсоюз, если он есть. В обращении необходимо указать, за какие периоды зарплата не индексировалась и какие внутренние положения не исполнены. "Если работодатель согласится исправить ситуацию, нужно закрепить договоренность письменно: порядок расчета, сроки индексации и выплаты задолженности. Устное обещание повысить зарплату юридической силы не имеет", - подчеркивает эксперт.
 
ЭксклюзивВерховный судиндексация зарплатытрудовой кодекструдовые отношения
 
 
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