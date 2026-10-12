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Разработчик ПО для бизнеса сообщил о сбоях из-за проблем с "Яндекс Облаком" - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Разработчик ПО для бизнеса сообщил о сбоях из-за проблем с "Яндекс Облаком"
Разработчик ПО для бизнеса сообщил о сбоях из-за проблем с "Яндекс Облаком" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Разработчик ПО для бизнеса сообщил о сбоях из-за проблем с "Яндекс Облаком"
Разработчик программного обеспечения для бизнеса – в том числе для автоматизации работы компаний с системой маркировки – "Ютрейс" столкнулся с нарушениями в... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:45+0300
2026-10-12T19:48+0300
технологии
бизнес
россия
рязанская область
калуга
црпт
яндекс
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Разработчик программного обеспечения для бизнеса – в том числе для автоматизации работы компаний с системой маркировки – "Ютрейс" столкнулся с нарушениями в работе своего сервиса из-за сбоев в инфраструктуре "Яндекс Облака", сообщил РИА Новости генеральный директор компании Сергей Игнаткин. "Работа сервиса Utrace HUB нарушена вследствие сбоев в инфраструктуре "Яндекс.Облако". С момента обнаружения инцидента команда Utrace работает над восстановлением сервиса в круглосуточном режиме во взаимодействии с ООО "Яндекс.Облако", - сказал он. Хотя работа частично восстановлена, компания продолжает активные работы по полной нормализации всех функций. Игнаткин подчеркнул, что у части клиентов производственные процессы уже налажены, сейчас идет работа с логистическим звеном. Компания остается на связи со всеми клиентами и регулярно проводит созвоны для информирования о ходе восстановления. Дополнительно ведется работа по перераспределению инфраструктуры на альтернативные площадки для предотвращения подобных инцидентов в будущем. "Все вопросы и уточнения можно направлять в нашу команду поддержки", – добавил гендиректор компании. В свою очередь в пресс-службе ЦРПТ заявили РИА Новости, что система маркировки "Честный знак" функционирует без сбоев. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
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5
4.7
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технологии, бизнес, россия, рязанская область, калуга, црпт, яндекс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Рязанская область, Калуга, ЦРПТ, Яндекс
19:45 12.10.2026 (обновлено: 19:48 12.10.2026)
 
Разработчик ПО для бизнеса сообщил о сбоях из-за проблем с "Яндекс Облаком"

Игнаткин: "Ютрейс" столкнулся с нарушениями в работе сервиса из-за сбоев в "Яндекс Облаке"

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Разработчик программного обеспечения для бизнеса – в том числе для автоматизации работы компаний с системой маркировки – "Ютрейс" столкнулся с нарушениями в работе своего сервиса из-за сбоев в инфраструктуре "Яндекс Облака", сообщил РИА Новости генеральный директор компании Сергей Игнаткин.
"Работа сервиса Utrace HUB нарушена вследствие сбоев в инфраструктуре "Яндекс.Облако". С момента обнаружения инцидента команда Utrace работает над восстановлением сервиса в круглосуточном режиме во взаимодействии с ООО "Яндекс.Облако", - сказал он.
Хотя работа частично восстановлена, компания продолжает активные работы по полной нормализации всех функций.
Игнаткин подчеркнул, что у части клиентов производственные процессы уже налажены, сейчас идет работа с логистическим звеном. Компания остается на связи со всеми клиентами и регулярно проводит созвоны для информирования о ходе восстановления.
Дополнительно ведется работа по перераспределению инфраструктуры на альтернативные площадки для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
"Все вопросы и уточнения можно направлять в нашу команду поддержки", – добавил гендиректор компании.
В свою очередь в пресс-службе ЦРПТ заявили РИА Новости, что система маркировки "Честный знак" функционирует без сбоев.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРязанская областьКалугаЦРПТЯндекс
 
 
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