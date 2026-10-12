https://1prime.ru/20261012/krizis-874146649.html

Саудовский министр: такого энергетического кризиса в мире не было никогда

Саудовский министр: такого энергетического кризиса в мире не было никогда - 12.10.2026, ПРАЙМ

Саудовский министр: такого энергетического кризиса в мире не было никогда

Такого затяжного энергетического кризиса в мире, как текущий, не было никогда, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:17+0300

2026-10-12T13:17+0300

2026-10-12T13:17+0300

нефть

саудовская аравия

абдель азиз бен сальман

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874146649.jpg?1791800263

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Такого затяжного энергетического кризиса в мире, как текущий, не было никогда, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. "У нас никогда не было такого затяжного энергетического кризиса", - сказал он в ходе выступления на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде, комментируя ситуацию на мировом энергетическом рынке. Принц отметил, что проблемы с энергетической безопасностью будут возникать всегда, поэтому необходимо готовиться к ним заранее. Так, в Саудовской Аравии министерство энергетики создает всевозможные сценарии по ситуации на энергетическом рынке, а затем продумывает, как на них нужно реагировать. По его словам, это помогает лучше понять возможности королевства и то, что можно улучшить, чтобы справляться с подобными ситуациями в будущем. Сейчас при моделировании ситуации на энергорынке министерство перешло к самому худшему сценарию из всех, отметил министр. "Я не думаю, что за последние восемь месяцев кто-то сталкивался с чем-то подобным... У любого кризиса есть первопричина, и суть того, как справиться с кризисом, заключается в сосредоточении на своей устойчивости и поиске вариантов действий. Не сидеть сложа руки, а искать возможности для маневра по мере развития ситуации", - добавил он. С марта по август все участники рынка испытывали трудности с поиском способов смягчить последствия текущего энергокризиса, Саудовской Аравии удалось справиться с ситуацией и приступить к экспорту продукции, отметил принц. "Не хочу хвастаться тем, сколько мы экспортируем. Но однажды я поделюсь этой информацией и уверен, что многие из наших друзей будут шокированы тем, что мы делаем сегодня", - заключил он.

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, абдель азиз бен сальман