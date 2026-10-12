https://1prime.ru/20261012/neft-874145386.html
Цена на нефть марки Brent превысила 106 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 106 долларов за баррель - 12.10.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent превысила 106 долларов за баррель
Мировые цены на нефть заметно растут с началом новой недели, а стоимость марки Brent впервые с 17 сентября превысила 106 долларов за баррель, следует из данных... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:52+0300
2026-10-12T12:52+0300
2026-10-12T12:52+0300
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баррель
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торги
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут с началом новой недели, а стоимость марки Brent впервые с 17 сентября превысила 106 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 12.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,28% относительно предыдущего закрытия, до 106,06 доллара за баррель - значение находится выше 106 долларов впервые с 17 сентября. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,3% - до 93,04 доллара за баррель.
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нефть, баррель, цена за баррель, торги
Нефть, баррель, цена за баррель, Торги
Цена на нефть марки Brent превысила 106 долларов за баррель
Цена на нефть Brent впервые с 17 сентября превысила 106 долларов за баррель
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут с началом новой недели, а стоимость марки Brent впервые с 17 сентября превысила 106 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,28% относительно предыдущего закрытия, до 106,06 доллара за баррель - значение находится выше 106 долларов впервые с 17 сентября.
Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,3% - до 93,04 доллара за баррель.