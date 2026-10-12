https://1prime.ru/20261012/neft-874156131.html

Цена барреля нефти марки Brent превысила 107 долларов

Цена барреля нефти марки Brent превысила 107 долларов - 12.10.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти марки Brent превысила 107 долларов

Мировые цены на нефть ускорили рост и прибавляют более 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины сентября превысила 107 долларов, следует из данных... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:04+0300

2026-10-12T17:04+0300

2026-10-12T17:04+0300

энергетика

нефть

brent

wti

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874156131.jpg?1791813844

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост и прибавляют более 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины сентября превысила 107 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 16.50 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,33% относительно предыдущего закрытия - до 107,16 доллара за баррель, показатель впервые с 16 сентября находится выше 107 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,21% - до 93,9 доллара за баррель.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, brent, wti