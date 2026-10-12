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Цена барреля нефти марки Brent превысила 107 долларов
Цена барреля нефти марки Brent превысила 107 долларов - 12.10.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent превысила 107 долларов
Мировые цены на нефть ускорили рост и прибавляют более 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины сентября превысила 107 долларов, следует из данных... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:04+0300
2026-10-12T17:04+0300
2026-10-12T17:04+0300
энергетика
нефть
brent
wti
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост и прибавляют более 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины сентября превысила 107 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 16.50 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,33% относительно предыдущего закрытия - до 107,16 доллара за баррель, показатель впервые с 16 сентября находится выше 107 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,21% - до 93,9 доллара за баррель.
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нефть, brent, wti
Энергетика, Нефть, Brent, WTI
Цена барреля нефти марки Brent превысила 107 долларов
Цена на нефть марки Brent впервые с 16 сентября превысила 107 долларов за баррель
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост и прибавляют более 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с середины сентября превысила 107 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.50 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,33% относительно предыдущего закрытия - до 107,16 доллара за баррель, показатель впервые с 16 сентября находится выше 107 долларов.
Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,21% - до 93,9 доллара за баррель.