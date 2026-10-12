https://1prime.ru/20261012/novak-874166699.html

Новак рассказал о встрече министров стран ОПЕК+

Новак рассказал о встрече министров стран ОПЕК+ - 12.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о встрече министров стран ОПЕК+

Страны ОПЕК+ обсудили в Эр-Рияде соблюдение соглашения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T22:14+0300

2026-10-12T22:14+0300

2026-10-12T22:15+0300

энергетика

нефть

александр новак

опек

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ обсудили в Эр-Рияде соблюдение соглашения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня на полях мирового нефтяного конгресса, проходящего в Эр-Рияде, состоялась встреча министров и в том числе министров стран ОПЕК+, на которой мы обсудили текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке. Обсудили, как исполняется соглашение", - сказал он в интервью ИС "Вести".Новак уточнил, что страны ОПЕК+ договорились совместно мониторить ситуацию с безопасностью судоходства в мире для ее стабилизации и продолжить встречи для балансировки мирового нефтяного рынка."Очень подробно обсудили (с министрами - ред.) ситуацию, связанную с ростом цен на перевозки (энергоресурсов - ред.) в мире, на фрахт, на страхование, которые выросли по отдельным направлениям от пяти до десяти раз", - сказал он в интервью ИС "Вести".По словам Новака, министры отмечали, что в основном повышение стоимости нефти возникло именно из-за роста фрахта и роста стоимости перевозок и страхования. "Понятно, что это учитывает сегодня риски глобальные, мировые... Недостаток транспортных средств, закрытие Ормузского пролива, военные риски. Мы видим и нападения на гражданские суда, перевозящие нефтепродукты или нефть в различных уголках мира. Это тоже накладывает свой отпечаток на то, что растут цены на перевозку", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, александр новак, опек