Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о встрече министров стран ОПЕК+ - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20261012/novak-874166699.html
Новак рассказал о встрече министров стран ОПЕК+
Новак рассказал о встрече министров стран ОПЕК+ - 12.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о встрече министров стран ОПЕК+
Страны ОПЕК+ обсудили в Эр-Рияде соблюдение соглашения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T22:14+0300
2026-10-12T22:15+0300
энергетика
нефть
александр новак
опек
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874166699.jpg?1791832501
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ обсудили в Эр-Рияде соблюдение соглашения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня на полях мирового нефтяного конгресса, проходящего в Эр-Рияде, состоялась встреча министров и в том числе министров стран ОПЕК+, на которой мы обсудили текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке. Обсудили, как исполняется соглашение", - сказал он в интервью ИС "Вести".Новак уточнил, что страны ОПЕК+ договорились совместно мониторить ситуацию с безопасностью судоходства в мире для ее стабилизации и продолжить встречи для балансировки мирового нефтяного рынка."Очень подробно обсудили (с министрами - ред.) ситуацию, связанную с ростом цен на перевозки (энергоресурсов - ред.) в мире, на фрахт, на страхование, которые выросли по отдельным направлениям от пяти до десяти раз", - сказал он в интервью ИС "Вести".По словам Новака, министры отмечали, что в основном повышение стоимости нефти возникло именно из-за роста фрахта и роста стоимости перевозок и страхования. "Понятно, что это учитывает сегодня риски глобальные, мировые... Недостаток транспортных средств, закрытие Ормузского пролива, военные риски. Мы видим и нападения на гражданские суда, перевозящие нефтепродукты или нефть в различных уголках мира. Это тоже накладывает свой отпечаток на то, что растут цены на перевозку", - добавил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, александр новак, опек
Энергетика, Нефть, Александр Новак, ОПЕК
22:14 12.10.2026 (обновлено: 22:15 12.10.2026)
 
Новак рассказал о встрече министров стран ОПЕК+

Новак: страны ОПЕК+ обсудили в Эр-Рияде соблюдение нефтяного соглашения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ обсудили в Эр-Рияде соблюдение соглашения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня на полях мирового нефтяного конгресса, проходящего в Эр-Рияде, состоялась встреча министров и в том числе министров стран ОПЕК+, на которой мы обсудили текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке. Обсудили, как исполняется соглашение", - сказал он в интервью ИС "Вести".
Новак уточнил, что страны ОПЕК+ договорились совместно мониторить ситуацию с безопасностью судоходства в мире для ее стабилизации и продолжить встречи для балансировки мирового нефтяного рынка.
"Очень подробно обсудили (с министрами - ред.) ситуацию, связанную с ростом цен на перевозки (энергоресурсов - ред.) в мире, на фрахт, на страхование, которые выросли по отдельным направлениям от пяти до десяти раз", - сказал он в интервью ИС "Вести".
По словам Новака, министры отмечали, что в основном повышение стоимости нефти возникло именно из-за роста фрахта и роста стоимости перевозок и страхования.
"Понятно, что это учитывает сегодня риски глобальные, мировые... Недостаток транспортных средств, закрытие Ормузского пролива, военные риски. Мы видим и нападения на гражданские суда, перевозящие нефтепродукты или нефть в различных уголках мира. Это тоже накладывает свой отпечаток на то, что растут цены на перевозку", - добавил он.
 
ЭнергетикаНефтьАлександр НовакОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала