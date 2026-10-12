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Объем перевалки нефти в систему КТК за 9 месяцев вырос на 42%

Объем перевалки нефти в систему КТК за 9 месяцев вырос на 42% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Объем перевалки нефти в систему КТК за 9 месяцев вырос на 42%

Объем перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) за январь-сентябрь вырос на 42% в годовом выражении и составил 3,57 миллиона тонн, | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:04+0300

2026-10-12T12:04+0300

2026-10-12T12:04+0300

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АЛМА-АТА, 12 окт - ПРАЙМ. Объем перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) за январь-сентябрь вырос на 42% в годовом выражении и составил 3,57 миллиона тонн, сообщил оператор магистральных нефтепроводов "Казтрансойл". "Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский трубопроводный консорциум - К" составил 3 миллиона 570 тысяч тонн, что на 42% больше показателя 2025 года", - приведены в сообщении оператора показатели за январь-сентябрь текущего года. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Кроме того, в компании сообщили, что консолидированный объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов "Казтрансойлом" вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,809 миллиона тонн. При этом по системе магистральных нефтепроводов за этот период было транспортировано 34,392 миллиона тонн нефти - на 4% больше, чем годом ранее. "Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат национальной нефтяной компании "Казмунайгаз", с активами в Казахстане, Грузии и ОАЭ. Общая протяженность магистральных нефтепроводов "Казтрансойла" составляет 5 196 километров. Транспортировку нефти по ним обеспечивают 36 нефтеперекачивающих станций. Кроме того, компания обслуживает трубопроводные сети сторонних организаций общей протяженностью более 5 тысяч километров.

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нефть, россия, казахстан, грузия, оаэ, казтрансойл, ктк, казмунайгаз