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В ОПЕК назвали расходы на транспортировку энергоносителей беспрецедентными - 12.10.2026, ПРАЙМ
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В ОПЕК назвали расходы на транспортировку энергоносителей беспрецедентными
В ОПЕК назвали расходы на транспортировку энергоносителей беспрецедентными - 12.10.2026, ПРАЙМ
В ОПЕК назвали расходы на транспортировку энергоносителей беспрецедентными
Расходы на транспортировку и страхование энергоносителей достигли беспрецедентного уровня, превышают треть стоимости товара, сообщила ОПЕК. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T20:27+0300
2026-10-12T21:07+0300
энергетика
нефть
газ
опек
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Расходы на транспортировку и страхование энергоносителей достигли беспрецедентного уровня, превышают треть стоимости товара, сообщила ОПЕК.В понедельник на полях 17-й министерской встречи Международного энергетического форума и 25-го энергетического конгресса Всемирного энергетического совета в Эр-Рияде состоялась встреча министров стран ОПЕК и стран ОПЕК+."Министры… отметили, что из-за перебоев в поставках энергоносителей выросли расходы на транспортировку и страхование, которые достигли беспрецедентного уровня и составляют более трети стоимости товара", - говорится в сообщении организации.Отмечается, что рост расходов препятствует своевременным и эффективным поставкам нефти и нефтепродуктов и оказывает дополнительное инфляционное давление на мировую экономику."Министры также подчеркнули, что эти беспрецедентно высокие расходы в конечном счете распределяются по всей цепочке создания стоимости нефти, увеличивая и продлевая бремя затрат для стран-производителей и стран-потребителей и оказывая влияние на глобальный экономический рост", - уточняется в сообщении.Главы делегаций добавили, что будут взаимодействовать с другими международными организациями для улучшения условий судоходства во всем мире. Они подчеркнули важность обеспечения безопасности международных морских путей для бесперебойных поставок энергоносителей.
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нефть, газ, опек
Энергетика, Нефть, Газ, ОПЕК
20:27 12.10.2026 (обновлено: 21:07 12.10.2026)
 
В ОПЕК назвали расходы на транспортировку энергоносителей беспрецедентными

ОПЕК: расходы на транспортировку энергоносителей достигли беспрецедентного уровня

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Расходы на транспортировку и страхование энергоносителей достигли беспрецедентного уровня, превышают треть стоимости товара, сообщила ОПЕК.
В понедельник на полях 17-й министерской встречи Международного энергетического форума и 25-го энергетического конгресса Всемирного энергетического совета в Эр-Рияде состоялась встреча министров стран ОПЕК и стран ОПЕК+.
"Министры… отметили, что из-за перебоев в поставках энергоносителей выросли расходы на транспортировку и страхование, которые достигли беспрецедентного уровня и составляют более трети стоимости товара", - говорится в сообщении организации.
Отмечается, что рост расходов препятствует своевременным и эффективным поставкам нефти и нефтепродуктов и оказывает дополнительное инфляционное давление на мировую экономику.
"Министры также подчеркнули, что эти беспрецедентно высокие расходы в конечном счете распределяются по всей цепочке создания стоимости нефти, увеличивая и продлевая бремя затрат для стран-производителей и стран-потребителей и оказывая влияние на глобальный экономический рост", - уточняется в сообщении.
Главы делегаций добавили, что будут взаимодействовать с другими международными организациями для улучшения условий судоходства во всем мире. Они подчеркнули важность обеспечения безопасности международных морских путей для бесперебойных поставок энергоносителей.
 
ЭнергетикаНефтьГазОПЕК
 
 
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