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Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки

Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки - 12.10.2026, ПРАЙМ

Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки

Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный, сообщил РИА Новости... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T08:23+0300

2026-10-12T08:23+0300

2026-10-12T08:56+0300

нефть

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Спрос огромный. С рынка выпало огромное количество нефти и нефтепродуктов... Поэтому здесь, скажем так, проблемы со спросом на рынках нет. Было бы предложение", - сказал Песков. Отвечая на вопрос, обратились ли уже какие-то страны за российским дизелем после снятия ограничений на экспорт, пресс-секретарь российского лидера сказал, что этого не требуется, продажи идут через трейдеров. Ранее правительство РФ объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп