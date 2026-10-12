https://1prime.ru/20261012/peskov-874136967.html
Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки
Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки - 12.10.2026, ПРАЙМ
Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки
Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный, сообщил РИА Новости... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T08:23+0300
2026-10-12T08:23+0300
2026-10-12T08:56+0300
нефть
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Спрос огромный. С рынка выпало огромное количество нефти и нефтепродуктов... Поэтому здесь, скажем так, проблемы со спросом на рынках нет. Было бы предложение", - сказал Песков. Отвечая на вопрос, обратились ли уже какие-то страны за российским дизелем после снятия ограничений на экспорт, пресс-секретарь российского лидера сказал, что этого не требуется, продажи идут через трейдеров. Ранее правительство РФ объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
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нефть, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Нефть, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки
Песков: Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Спрос огромный. С рынка выпало огромное количество нефти и нефтепродуктов... Поэтому здесь, скажем так, проблемы со спросом на рынках нет. Было бы предложение", - сказал Песков
.
Отвечая на вопрос, обратились ли уже какие-то страны за российским дизелем после снятия ограничений на экспорт, пресс-секретарь российского лидера сказал, что этого не требуется, продажи идут через трейдеров.
Ранее правительство РФ объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива.
Президент России Владимир Путин
в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом
. Лидер США
ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.