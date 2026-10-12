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Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты
Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты - 12.10.2026, ПРАЙМ
Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты
Половину экспортной продукции Приморского края составляют рыба и морепродукты, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:27+0300
2026-10-12T09:27+0300
2026-10-12T09:44+0300
бизнес
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Половину экспортной продукции Приморского края составляют рыба и морепродукты, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин Сидоренко. "На сегодняшний момент 50% нашего экспорта – это рыба, рыба и морепродукты. Причем 20% это рыба в чистом виде, 30% это крабы и ракообразные, 1% это моллюски и беспозвоночные", – сказал Сидоренко журналистам. Он добавил, что всего 2% рыбной продукции экспортируется в переработанном виде. Правительство Приморья собирается менять эту ситуацию, увеличивая экспорт переработанной продукции, чтобы росла ее добавочная стоимость и появлялись новые рабочие места в регионе.
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бизнес, приморский край, приморье
Бизнес, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье
Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты
Министр Сидоренко: половина экспортной продукции Приморья – рыба и морепродукты
ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Половину экспортной продукции Приморского края составляют рыба и морепродукты, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин Сидоренко.
"На сегодняшний момент 50% нашего экспорта – это рыба, рыба и морепродукты. Причем 20% это рыба в чистом виде, 30% это крабы и ракообразные, 1% это моллюски и беспозвоночные", – сказал Сидоренко журналистам.
Он добавил, что всего 2% рыбной продукции экспортируется в переработанном виде. Правительство Приморья собирается менять эту ситуацию, увеличивая экспорт переработанной продукции, чтобы росла ее добавочная стоимость и появлялись новые рабочие места в регионе.