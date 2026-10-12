Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/polovina-874138189.html
Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты
Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты - 12.10.2026, ПРАЙМ
Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты
Половину экспортной продукции Приморского края составляют рыба и морепродукты, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:27+0300
2026-10-12T09:44+0300
бизнес
приморский край
приморье
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874138189.jpg?1791787455
ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Половину экспортной продукции Приморского края составляют рыба и морепродукты, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин Сидоренко. "На сегодняшний момент 50% нашего экспорта – это рыба, рыба и морепродукты. Причем 20% это рыба в чистом виде, 30% это крабы и ракообразные, 1% это моллюски и беспозвоночные", – сказал Сидоренко журналистам. Он добавил, что всего 2% рыбной продукции экспортируется в переработанном виде. Правительство Приморья собирается менять эту ситуацию, увеличивая экспорт переработанной продукции, чтобы росла ее добавочная стоимость и появлялись новые рабочие места в регионе.
приморский край
приморье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, приморский край, приморье
Бизнес, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье
09:27 12.10.2026 (обновлено: 09:44 12.10.2026)
 
Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты

Министр Сидоренко: половина экспортной продукции Приморья – рыба и морепродукты

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Половину экспортной продукции Приморского края составляют рыба и морепродукты, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин Сидоренко.
"На сегодняшний момент 50% нашего экспорта – это рыба, рыба и морепродукты. Причем 20% это рыба в чистом виде, 30% это крабы и ракообразные, 1% это моллюски и беспозвоночные", – сказал Сидоренко журналистам.
Он добавил, что всего 2% рыбной продукции экспортируется в переработанном виде. Правительство Приморья собирается менять эту ситуацию, увеличивая экспорт переработанной продукции, чтобы росла ее добавочная стоимость и появлялись новые рабочие места в регионе.
 
БизнесПРИМОРСКИЙ КРАЙПриморье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала