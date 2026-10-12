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Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты

Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты - 12.10.2026, ПРАЙМ

Половину экспорта Приморья составляют рыба и морепродукты

Половину экспортной продукции Приморского края составляют рыба и морепродукты, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T09:27+0300

2026-10-12T09:27+0300

2026-10-12T09:44+0300

бизнес

приморский край

приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Половину экспортной продукции Приморского края составляют рыба и морепродукты, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин Сидоренко. "На сегодняшний момент 50% нашего экспорта – это рыба, рыба и морепродукты. Причем 20% это рыба в чистом виде, 30% это крабы и ракообразные, 1% это моллюски и беспозвоночные", – сказал Сидоренко журналистам. Он добавил, что всего 2% рыбной продукции экспортируется в переработанном виде. Правительство Приморья собирается менять эту ситуацию, увеличивая экспорт переработанной продукции, чтобы росла ее добавочная стоимость и появлялись новые рабочие места в регионе.

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бизнес, приморский край, приморье