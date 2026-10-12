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Российские пользователи вновь жалуются на работу сервисов "Яндекса"

Российские пользователи вновь жалуются на работу сервисов "Яндекса" - 12.10.2026, ПРАЙМ

Российские пользователи вновь жалуются на работу сервисов "Яндекса"

Российские пользователи вновь жалуются на работу ряда сервисов "Яндекса", в частности, на "Яндекс Карты", "Яндекс Go", "Яндекс Пей", "Кинопоиск" и "Яндекс... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:14+0300

2026-10-12T13:14+0300

2026-10-12T13:14+0300

технологии

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рязанская область

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яндекс

яндекс.карты

яндекс go

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российские пользователи вновь жалуются на работу ряда сервисов "Яндекса", в частности, на "Яндекс Карты", "Яндекс Go", "Яндекс Пей", "Кинопоиск" и "Яндекс Навигатор", следует из данных сайта "Сбой РФ". В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться. По данным "Сбой.РФ", в понедельник количество жалоб к сервису "Яндекс Карты" превышает 1,3 тысячи, на "Яндекс Go" - около 1,2 тысяч, на "Яндекс Пей" - более 940 жалоб, на "Кинопоиск" - 781, на "Яндекс Навигатор" - 335 жалоб. Кроме того, жалобы поступают на работу сервисов Wildberries, "Вкусно- и точка", "Циан" и Kion.

рязанская область

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