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Три тысячи предпринимателей в Приморье заняты в сфере внешней торговли

Три тысячи предпринимателей в Приморье заняты в сфере внешней торговли - 12.10.2026, ПРАЙМ

Три тысячи предпринимателей в Приморье заняты в сфере внешней торговли

Три тысячи предпринимателей в Приморском крае заняты в сфере внешнеэкономической деятельности, из них 800 – экспортеры, сообщил журналистам министр... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T08:26+0300

2026-10-12T08:26+0300

2026-10-12T08:31+0300

россия

приморский край

приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Три тысячи предпринимателей в Приморском крае заняты в сфере внешнеэкономической деятельности, из них 800 – экспортеры, сообщил журналистам министр международных и внешнеэкономических связей Приморья Константин Сидоренко. "Три тысячи предпринимателей в Приморском крае занимаются внешнеэкономической деятельностью. Из них 800 – это предприятия, которые занимаются экспортом", – сказал Сидоренко. Также он отметил, что на сегодняшний день Приморье торгует со 102 странами, из которых с восемью, по итогам отчетного периода, начали торговые отношения впервые за последние четыре-пять лет.

приморский край

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