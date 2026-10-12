https://1prime.ru/20261012/primore-874137095.html
Три тысячи предпринимателей в Приморье заняты в сфере внешней торговли
Три тысячи предпринимателей в Приморье заняты в сфере внешней торговли - 12.10.2026, ПРАЙМ
Три тысячи предпринимателей в Приморье заняты в сфере внешней торговли
Три тысячи предпринимателей в Приморском крае заняты в сфере внешнеэкономической деятельности, из них 800 – экспортеры, сообщил журналистам министр... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T08:26+0300
2026-10-12T08:26+0300
2026-10-12T08:31+0300
россия
приморский край
приморье
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874137095.jpg?1791783071
ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Три тысячи предпринимателей в Приморском крае заняты в сфере внешнеэкономической деятельности, из них 800 – экспортеры, сообщил журналистам министр международных и внешнеэкономических связей Приморья Константин Сидоренко. "Три тысячи предпринимателей в Приморском крае занимаются внешнеэкономической деятельностью. Из них 800 – это предприятия, которые занимаются экспортом", – сказал Сидоренко. Также он отметил, что на сегодняшний день Приморье торгует со 102 странами, из которых с восемью, по итогам отчетного периода, начали торговые отношения впервые за последние четыре-пять лет.
приморский край
приморье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, приморье
РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье
Три тысячи предпринимателей в Приморье заняты в сфере внешней торговли
Сидоренко: три тысячи предпринимателей в Приморье заняты внешней экономикой
ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Три тысячи предпринимателей в Приморском крае заняты в сфере внешнеэкономической деятельности, из них 800 – экспортеры, сообщил журналистам министр международных и внешнеэкономических связей Приморья Константин Сидоренко.
"Три тысячи предпринимателей в Приморском крае занимаются внешнеэкономической деятельностью. Из них 800 – это предприятия, которые занимаются экспортом", – сказал Сидоренко.
Также он отметил, что на сегодняшний день Приморье торгует со 102 странами, из которых с восемью, по итогам отчетного периода, начали торговые отношения впервые за последние четыре-пять лет.