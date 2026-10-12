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Goldman Sachs почти не изменил прогноз цен на нефть - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Goldman Sachs почти не изменил прогноз цен на нефть
Goldman Sachs почти не изменил прогноз цен на нефть - 12.10.2026, ПРАЙМ
Goldman Sachs почти не изменил прогноз цен на нефть
Американский банк Goldman Sachs даже с учетом последнего всплеска стоимости нефти почти не изменил краткосрочного прогноза, сохраняя базовый сценарий... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:42+0300
2026-10-12T09:42+0300
нефть
ближний восток
goldman sachs
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Американский банк Goldman Sachs даже с учетом последнего всплеска стоимости нефти почти не изменил краткосрочного прогноза, сохраняя базовый сценарий восстановления поставок с Ближнего Востока и снижения нефтяных цен от текущих пиковых уровней - сначала до 90, а затем и до 80 долларов за баррель марки Brent, следует из сообщения информационного агентства Рейтер. "Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть марки Brent на декабрь 2026 года до 90 долларов за баррель с 85 долларов, ссылаясь на сохранение рисков, связанных с предложением, которые могут привести к повышенным надбавкам на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении. При этом сейчас цена Brent остается выше 100 долларов за баррель. "Мы все еще сохраняем наш базовый сценарий, что продолжающаяся адаптация поставок на Ближнем Востоке в итоге приведет к снижению нефтяных цен, в то время как возможная эскалация все еще представляет значительный риск роста цен", - цитирует агентство мнение аналитиков банка. В связи с этим аналитики американского банка также полностью сохраняют прогноз средней цены Brent в 80 долларов за баррель в среднем в следующем году, передает Рейтер. Кроме того, в материале отмечается, что прогноз средней стоимости нефти марки WTI составляет 81 доллар за баррель в декабре и 73 доллара в 2027 году.
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192
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192
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нефть, ближний восток, goldman sachs
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Goldman Sachs
09:42 12.10.2026
 
Goldman Sachs почти не изменил прогноз цен на нефть

Рейтер: Goldman Sachs сохранил базовый сценарий восстановления поставок с Ближнего Востока

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Американский банк Goldman Sachs даже с учетом последнего всплеска стоимости нефти почти не изменил краткосрочного прогноза, сохраняя базовый сценарий восстановления поставок с Ближнего Востока и снижения нефтяных цен от текущих пиковых уровней - сначала до 90, а затем и до 80 долларов за баррель марки Brent, следует из сообщения информационного агентства Рейтер.
"Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть марки Brent на декабрь 2026 года до 90 долларов за баррель с 85 долларов, ссылаясь на сохранение рисков, связанных с предложением, которые могут привести к повышенным надбавкам на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.
При этом сейчас цена Brent остается выше 100 долларов за баррель.
"Мы все еще сохраняем наш базовый сценарий, что продолжающаяся адаптация поставок на Ближнем Востоке в итоге приведет к снижению нефтяных цен, в то время как возможная эскалация все еще представляет значительный риск роста цен", - цитирует агентство мнение аналитиков банка.
В связи с этим аналитики американского банка также полностью сохраняют прогноз средней цены Brent в 80 долларов за баррель в среднем в следующем году, передает Рейтер.
Кроме того, в материале отмечается, что прогноз средней стоимости нефти марки WTI составляет 81 доллар за баррель в декабре и 73 доллара в 2027 году.
 
НефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКGoldman Sachs
 
 
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