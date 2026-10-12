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В ФНС разъяснили формирование чеков на фоне ограничений в работе "Яндекса"

В ФНС разъяснили формирование чеков на фоне ограничений в работе "Яндекса" - 12.10.2026, ПРАЙМ

В ФНС разъяснили формирование чеков на фоне ограничений в работе "Яндекса"

Ряд пользователей могут временно не получать кассовые чеки по расчетам за покупки с помощью сервисов "Яндекса", по всем этим расчетам чеки будут сформированы... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T20:34+0300

2026-10-12T20:34+0300

2026-10-12T20:47+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Ряд пользователей могут временно не получать кассовые чеки по расчетам за покупки с помощью сервисов "Яндекса", по всем этим расчетам чеки будут сформированы после восстановления технической инфраструктуры и сервисов компании, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. "В связи с временными ограничениями в работе технической инфраструктуры компании "Яндекс" и ее сервисов ряд пользователей может временно не получать кассовые чеки по совершенным расчетам за оказанные услуги или покупки с помощью сервисов "Яндекс"", - говорится в сообщении. "По всем расчетам, по которым не были выданы чеки, будут сформированы кассовые чеки коррекции в соответствии с пунктом... Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ после восстановления штатной работы технической инфраструктуры и сервисов "Яндекс"", - отмечается в сообщении. В связи с указанными обстоятельствами также временно может быть недоступно формирование чеков плательщиками, которые являются самозанятыми, работающими через программные продукты компании "Яндекс", отметили в ФНС. "Данные чеки будут сформированы после восстановления штатной работы сервисов компании. В связи с этим, самозанятым, работающим через платформы "Яндекс", не рекомендуется самостоятельно формировать чеки в приложении "Мой налог" до 1 ноября 2026 года, чтобы избежать их дублирования", - подчеркнули в ФНС. Если до 1 ноября 2026 года "Яндекс" не передаст чеки в автоматическом режиме, самозанятые смогут самостоятельно отразить доход, облагаемый НПД, в приложении "Мой налог" не позднее 9 ноября 2026 года, пояснили в ФНС. В ФНС обратили внимание, что с учетом некоторых положений Кодекса РФ об административных правонарушениях, форс-мажорные обстоятельства, при которых пользователь не применил контрольно-кассовую технику, могут быть признаны объективной причиной, исключающей привлечение лица к административной ответственности. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.

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