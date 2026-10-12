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Продажи новых автомобилей в России в сентябре выросли на 0,1%

Продажи новых автомобилей в России в сентябре выросли на 0,1% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей в России в сентябре выросли на 0,1%

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам сентября 2026 года выросли на 0,1% в годовом выражении и составили 122,8 тысячи единиц, сообщило агентство | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:16+0300

2026-10-12T16:16+0300

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lada niva legend

lada x-cross 5

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам сентября 2026 года выросли на 0,1% в годовом выражении и составили 122,8 тысячи единиц, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на уточненные данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "По итогам первого осеннего месяца 2026 года в нашей стране было реализовано 122,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 0,1% больше, чем в сентябре прошлого года... Информация за сентябрь и 9 месяцев 2026 года была переобработана после обновления данных, поступивших с задержкой", - говорится в сообщении агентства. Самой популярной маркой сентября стала Lada с результатом 30,3 тысячи проданных автомобилей (+14,8%). Второе место занимает китайский Haval (14,3 тысячи штук; снижение на 14,5%), а третье - российский Tenet (13,4 тысячи штук; рост в 5 раз). Среди моделей лидером стала Lada Grantа, продажи которой снизились на 3,1% по отношению к прошлому сентябрю и составили 11,6 тысячи штук. Следом расположились Tenet T7 и Haval Jolion (6,9 тысячи и 6 тысяч штук соответственно). В топ-5 лидеров рынка новых легковых машин вошли также Lada Vesta (5,7 тысячи штук) и Tenet T4L (4,6 тысячи штук). Рубеж в 3 тысячи проданных автомобилей преодолели все представители топ-10 сентябрьского рейтинга. В том числе Niva Travel (3,6 тысячи), Niva Legend (3,5 тысячи), Lada Iskra (3,4 тысячи) и Belgee X50+ (3,3 тысячи), а также Mazda CX-5 (3,1 тысячи штук).

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бизнес, россия, haval, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra