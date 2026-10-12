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Российские туристы стали в 2,6 раза чаще путешествовать в Танзанию

Российские туристы стали в 2,6 раза чаще путешествовать в Танзанию - 12.10.2026, ПРАЙМ

Российские туристы стали в 2,6 раза чаще путешествовать в Танзанию

Российские туристы в период с января по сентябрь 2026 года стали в 2,6 раза чаще путешествовать в Танзанию, при этом спрос на Египет вырос на 34%, а в Марокко - | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:11+0300

2026-10-12T17:11+0300

2026-10-12T17:11+0300

туризм

бизнес

россия

танзания

марокко

египет

атор

"слетать.ру"

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российские туристы в период с января по сентябрь 2026 года стали в 2,6 раза чаще путешествовать в Танзанию, при этом спрос на Египет вырос на 34%, а в Марокко - почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Спрос на Египет за первые девять месяцев этого года вырос на 34% по сравнению с 2025 годом. В Танзанию – в 2,6 раза, в Марокко – почти в 4 раза", - сообщила АТОР со ссылкой на "Слетать.ру". Помимо этого, среди российских туристов в рейтинге популярности среди африканских направлений также находятся Кения и Занзибар. Так, на Занзибаре можно выбрать пляжный отдых с питанием "все включено" и дополнить поездку сафари на материковой части Танзании. Причина в оживлении спроса на Танзанию и ЮАР в том, что Африка перестала быть "экзотикой не для всех". В ассоциации со ссылкой на туроператора "Русский Экспресс" напомнили, что с июля 2026 года запущено прямое авиасообщение Москва-Занзибар. "Рейсы в Эфиопию стали почти ежедневными, а оттуда легко долететь до всей Восточной и Южной Африки. В Марокко летают каждый день. А вот в Кению и ЮАР прямых рейсов по-прежнему нет, только через Стамбул, Эфиопию или страны Ближнего Востока", - добавила АТОР.

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марокко

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туризм, бизнес, россия, танзания, марокко, египет, атор, "слетать.ру"