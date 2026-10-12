https://1prime.ru/20261012/totalenergies-874162261.html

TotalEnergies введет скидки на дизтопливо во Франции

TotalEnergies введет скидки на дизтопливо во Франции - 12.10.2026, ПРАЙМ

TotalEnergies введет скидки на дизтопливо во Франции

Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует с 1 ноября 2026 года по 31 января 2027 года ввести на своих АЗС во Франции скидки на дизтопливо для... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T19:33+0300

2026-10-12T19:33+0300

2026-10-12T19:42+0300

франция

иран

ближний восток

себастьян лекорню

эммануэль макрон

totalenergies

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874162261.jpg?1791823338

ПАРИЖ, 12 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует с 1 ноября 2026 года по 31 января 2027 года ввести на своих АЗС во Франции скидки на дизтопливо для снижения цен, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора компании Патрика Пуянне. Ранее премьер-министр страны Себастьян Лекорню заявил, что Франция предоставит своим дистрибьюторам 10 миллионов баррелей дизельного топлива из резервов в рамках недавнего решения "Большой семерки" (G7). "Французский нефтяной гигант с 1 ноября по 31 января снизит цены на дизельное топливо и горючее для отопления, чтобы помочь потребителям, в том числе фермерам, рыбакам и строительным компаниям; цена на дизельное топливо для автотранспорта будет снижена примерно на 10 евроцентов за литр", - говорится в материале. По словам Пуянне, такое решение стало возможным благодаря тому, что компания участвует в распределении топлива, выделенного из стратегических резервов Франции. Гендиректор TotalEnergies отметил, что компания для ограничения цен на топливо на своих АЗС во Франции уже потратила около 500 миллионов евро. Пуянне добавил, что политика ограничения цен помогла компании увеличить свою долю на рынке Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива на фоне энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. В сентябре стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также стало максимумом. Глава минфина страны Ролан Лескюр заявил, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

франция

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, иран, ближний восток, себастьян лекорню, эммануэль макрон, totalenergies