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Цена нефти марки Brent превысила 105 долларов за баррель - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Цена нефти марки Brent превысила 105 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 105 долларов за баррель - 12.10.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent превысила 105 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 105,6 доллара за баррель на фоне обострения кризиса между правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) и... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T02:19+0300
2026-10-12T02:19+0300
нефть
мировая экономика
саудовская аравия
йемен
красное море
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874134761.jpg?1791760798
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent превысила 105,6 доллара за баррель на фоне обострения кризиса между правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) и Саудовской Аравии, следует из данных торгов. По состоянию на 1.57 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,08% относительно предыдущего закрытия - до 105,5 доллара за баррель, при этом максимальная цена с момента открытия торгов составила 105,62 доллара за баррель. Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявлял в эфире телеканала Al Masirah, что с пятницы движение трижды атаковало международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, из-за чего тот был закрыт. Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья после того, как они стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.
саудовская аравия
йемен
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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нефть, мировая экономика, саудовская аравия, йемен, красное море
Нефть, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЙЕМЕН, Красное море
02:19 12.10.2026
 
Цена нефти марки Brent превысила 105 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 105,6 доллара за баррель на фоне обострения кризиса в

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent превысила 105,6 доллара за баррель на фоне обострения кризиса между правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) и Саудовской Аравии, следует из данных торгов.
По состоянию на 1.57 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,08% относительно предыдущего закрытия - до 105,5 доллара за баррель, при этом максимальная цена с момента открытия торгов составила 105,62 доллара за баррель.
Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявлял в эфире телеканала Al Masirah, что с пятницы движение трижды атаковало международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, из-за чего тот был закрыт.
Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья после того, как они стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.
 
НефтьМировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЙЕМЕНКрасное море
 
 
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