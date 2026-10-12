https://1prime.ru/20261012/tsena-874135031.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель - 12.10.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель после того, как при открытии торгов продемонстрировала рост, следует из данных торгов. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T03:35+0300
2026-10-12T03:35+0300
2026-10-12T03:35+0300
нефть
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель после того, как при открытии торгов продемонстрировала рост, следует из данных торгов.
После открытия торгов в понедельник цена нефти марки Brent превысила 105,6 доллара за баррель.
Согласно данным торгов, цена барреля нефти марки Brent начала снижение около 2.05 мск. По состоянию на 2.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,9% относительно предыдущего закрытия - до 103,52 доллара за баррель. Минимальная цена нефти марки Brent с открытия торгов составила 103,5 доллара за баррель.
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нефть
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель после роста на открытии
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель после того, как при открытии торгов продемонстрировала рост, следует из данных торгов.
После открытия торгов в понедельник цена нефти марки Brent превысила 105,6 доллара за баррель.
Согласно данным торгов, цена барреля нефти марки Brent начала снижение около 2.05 мск. По состоянию на 2.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,9% относительно предыдущего закрытия - до 103,52 доллара за баррель. Минимальная цена нефти марки Brent с открытия торгов составила 103,5 доллара за баррель.