https://1prime.ru/20261012/tsena-874135031.html

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель - 12.10.2026, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель после того, как при открытии торгов продемонстрировала рост, следует из данных торгов. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T03:35+0300

2026-10-12T03:35+0300

2026-10-12T03:35+0300

нефть

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874135031.jpg?1791765305

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent опустилась ниже 103,6 доллара за баррель после того, как при открытии торгов продемонстрировала рост, следует из данных торгов. После открытия торгов в понедельник цена нефти марки Brent превысила 105,6 доллара за баррель. Согласно данным торгов, цена барреля нефти марки Brent начала снижение около 2.05 мск. По состоянию на 2.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,9% относительно предыдущего закрытия - до 103,52 доллара за баррель. Минимальная цена нефти марки Brent с открытия торгов составила 103,5 доллара за баррель.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть