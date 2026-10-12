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Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов
Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов - 12.10.2026, ПРАЙМ
Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов
Минцифры совместно с Минобороны России решают вопрос по защите ЦОДов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T11:14+0300
2026-10-12T11:14+0300
технологии
россия
рязанская область
калуга
максут шадаев
яндекс
минобороны рф
цод
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минцифры совместно с Минобороны России решают вопрос по защите ЦОДов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов. Но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению", - сказал он на заседании IT-комитета. Он отметил, что "Яндекс" столкнулся с беспрецедентной атакой. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Отмечается, что пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте и устраняют последствия. Также в минувший четверг центр обработки данных "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области был поврежден в результате атаки БПЛА, его работа была полностью остановлена. А в пятницу при атаке беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге.
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технологии, россия, рязанская область, калуга, максут шадаев, яндекс, минобороны рф, цод
Технологии, РОССИЯ, Рязанская область, Калуга, Максут Шадаев, Яндекс, Минобороны РФ, ЦОД
11:14 12.10.2026
 
Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов

Глава Минцифры Шадаев: Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты ЦОДов

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Минцифры совместно с Минобороны России решают вопрос по защите ЦОДов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов. Но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению", - сказал он на заседании IT-комитета.
Он отметил, что "Яндекс" столкнулся с беспрецедентной атакой.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Отмечается, что пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте и устраняют последствия.
Также в минувший четверг центр обработки данных "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области был поврежден в результате атаки БПЛА, его работа была полностью остановлена. А в пятницу при атаке беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге.
 
ТехнологииРОССИЯРязанская областьКалугаМаксут ШадаевЯндексМинобороны РФЦОД
 
 
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