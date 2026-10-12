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АТОР ожидает роста турпотока из Вьетнама после введения безвизового режима

АТОР ожидает роста турпотока из Вьетнама после введения безвизового режима - 12.10.2026, ПРАЙМ

АТОР ожидает роста турпотока из Вьетнама после введения безвизового режима

Туристический поток из Вьетнама в Россию после введения безвизового режима увеличится минимум на 25-30%, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:51+0300

2026-10-12T18:51+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Туристический поток из Вьетнама в Россию после введения безвизового режима увеличится минимум на 25-30%, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее 12 октября президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней. "Введение безвизового режима въезда для вьетнамских граждан (сейчас они пользуются механизмом электронной визы) усилит туристический интерес к России, и турпоток из этой страны вырастет не менее чем на 25-30%", - сказали в АТОР. Отмечается, что в туристической отрасли считают предоставление права безвизового въезда в РФ для граждан Вьетнама крайне важным шагом для развития въездного туризма в Россию. Помимо этого туроператоры считают вьетнамский рынок перспективным, как с точки зрения потенциальных объемов въезда, так и с точки зрения качества туристического потока. Так, клиенты из Вьетнама заказывают насыщенные экскурсионные программы по России и готовы тратить внутри страны значительные суммы на интересный опыт и впечатления. "Помимо главных точек туристического притяжения – Москвы и Петербурга, вьетнамские туристы проявляют большой интерес к Русскому Северу", - добавили в АТОР. Там отметили, что турпоток из Вьетнама в РФ в первом полугодии 2026 года вырос на 69% в годовом выражении, а общий въездной поток со всеми целями визита – на 10,7%.

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туризм, бизнес, россия, вьетнам, москва, петербург, владимир путин, атор