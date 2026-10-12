https://1prime.ru/20261012/turpotok-874160361.html
АТОР ожидает роста турпотока из Вьетнама после введения безвизового режима
АТОР ожидает роста турпотока из Вьетнама после введения безвизового режима - 12.10.2026, ПРАЙМ
АТОР ожидает роста турпотока из Вьетнама после введения безвизового режима
Туристический поток из Вьетнама в Россию после введения безвизового режима увеличится минимум на 25-30%, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:51+0300
2026-10-12T18:51+0300
2026-10-12T19:11+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Туристический поток из Вьетнама в Россию после введения безвизового режима увеличится минимум на 25-30%, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее 12 октября президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней. "Введение безвизового режима въезда для вьетнамских граждан (сейчас они пользуются механизмом электронной визы) усилит туристический интерес к России, и турпоток из этой страны вырастет не менее чем на 25-30%", - сказали в АТОР. Отмечается, что в туристической отрасли считают предоставление права безвизового въезда в РФ для граждан Вьетнама крайне важным шагом для развития въездного туризма в Россию. Помимо этого туроператоры считают вьетнамский рынок перспективным, как с точки зрения потенциальных объемов въезда, так и с точки зрения качества туристического потока. Так, клиенты из Вьетнама заказывают насыщенные экскурсионные программы по России и готовы тратить внутри страны значительные суммы на интересный опыт и впечатления. "Помимо главных точек туристического притяжения – Москвы и Петербурга, вьетнамские туристы проявляют большой интерес к Русскому Северу", - добавили в АТОР. Там отметили, что турпоток из Вьетнама в РФ в первом полугодии 2026 года вырос на 69% в годовом выражении, а общий въездной поток со всеми целями визита – на 10,7%.
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туризм, бизнес, россия, вьетнам, москва, петербург, владимир путин, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, Петербург, Владимир Путин, АТОР
АТОР ожидает роста турпотока из Вьетнама после введения безвизового режима
АТОР: турпоток из Вьетнама в Россию вырастет на 25-30% после введения безвизового режима
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Туристический поток из Вьетнама в Россию после введения безвизового режима увеличится минимум на 25-30%, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее 12 октября президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней.
"Введение безвизового режима въезда для вьетнамских граждан (сейчас они пользуются механизмом электронной визы) усилит туристический интерес к России, и турпоток из этой страны вырастет не менее чем на 25-30%", - сказали в АТОР.
Отмечается, что в туристической отрасли считают предоставление права безвизового въезда в РФ для граждан Вьетнама крайне важным шагом для развития въездного туризма в Россию.
Помимо этого туроператоры считают вьетнамский рынок перспективным, как с точки зрения потенциальных объемов въезда, так и с точки зрения качества туристического потока.
Так, клиенты из Вьетнама заказывают насыщенные экскурсионные программы по России и готовы тратить внутри страны значительные суммы на интересный опыт и впечатления. "Помимо главных точек туристического притяжения – Москвы и Петербурга, вьетнамские туристы проявляют большой интерес к Русскому Северу", - добавили в АТОР.
Там отметили, что турпоток из Вьетнама в РФ в первом полугодии 2026 года вырос на 69% в годовом выражении, а общий въездной поток со всеми целями визита – на 10,7%.