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Рост на фоне геополитики - 12.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261012/vishnevskiy-874137418.html
Рост на фоне геополитики
Рост на фоне геополитики - 12.10.2026, ПРАЙМ
Рост на фоне геополитики
Индекс МосБиржи в пятницу, 9 октября поднялся на 3,94%, до 2401,80 п. на фоне очередных геополитических надежд. Индекс РТС показал еще более заметный рост,... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:01+0300
2026-10-12T10:08+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
сша
калуга
дональд трамп
яндекс
мосбиржа
ртс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874137418.jpg?1791788938
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу, 9 октября поднялся на 3,94%, до 2401,80 п. на фоне очередных геополитических надежд. Индекс РТС показал еще более заметный рост, прибавив 4,57%, до 891,14 п. Индекс гособлигаций RGBI скорректировался вверх на 0,21% вслед за рынком акций.Президенты России и США 9 октября провели телефонный разговор, который Дональд Трамп назвал "чрезвычайно успешными переговорами". Стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн — в течение ноября, а затем еще 1 миллион. С учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов в короткий срок будет поставлено еще 3 млн тонн дизеля. Акции российских нефтедобывающих компаний позитивно отреагировали на эту новость: бумаги "Роснефти" подорожали более чем на 10%, котировки акций ЛУКОЙЛа прибавили более 8%.Акции "Яндекса" оказались под давлением на фоне новых атак на дата-центры компании. Так, работа центра в Сасово была полностью остановлена, в Калуге вышла из строя часть инфраструктуры, также поврежден дата-центр во Владимире. Но бизнес "Яндекса" диверсифицирован, поэтому реакция рынка была более сдержанной, чем при аналогичных событиях на складах "Озона". Менеджмент также реагирует оперативно: вместе с VK Cloud, Selectel и K2Cloud компания организует ускоренный перенос сервисов пострадавших клиентов на альтернативные площадки. Но все же мы считаем, что в ближайшее время акции "Яндекса" могут оставаться под давлением."Сбербанк" представил отчетность по РСБУ за девять месяцев 2026 года: чистая прибыль выросла на 18,2% и достигла 1,5 триллиона рублей, рентабельность капитала составила 23%. Чистые процентные доходы выросли на 24,1% на фоне увеличения работающих активов, тогда как чистые комиссионные доходы снизились на 0,8%, до 534,6 миллиарда рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 1,9% за месяц и на 10% с начала года. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции банка: устойчивая прибыль и высокая рентабельность перевешивают небольшое снижение комиссионных доходов.Мы ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня продолжит отыгрывать геополитические новости и будет торговаться в диапазоне 2370–2450 п.Понедельник — последний день для покупки акций с правом на получение дивидендов "Газпром нефти" и "Татнефти".Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, сша, калуга, дональд трамп, яндекс, мосбиржа, ртс
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, США, Калуга, Дональд Трамп, Яндекс, Мосбиржа, РТС
09:01 12.10.2026 (обновлено: 10:08 12.10.2026)
 
Рост на фоне геополитики

Аналитик Вишневский: индекс продолжит отыгрывать геополитику в коридоре 2370–2450 п.

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Дмитрий Вишневский _ Цифра брокер
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу, 9 октября поднялся на 3,94%, до 2401,80 п. на фоне очередных геополитических надежд. Индекс РТС показал еще более заметный рост, прибавив 4,57%, до 891,14 п. Индекс гособлигаций RGBI скорректировался вверх на 0,21% вслед за рынком акций.
Президенты России и США 9 октября провели телефонный разговор, который Дональд Трамп назвал "чрезвычайно успешными переговорами". Стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн — в течение ноября, а затем еще 1 миллион. С учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов в короткий срок будет поставлено еще 3 млн тонн дизеля. Акции российских нефтедобывающих компаний позитивно отреагировали на эту новость: бумаги "Роснефти" подорожали более чем на 10%, котировки акций ЛУКОЙЛа прибавили более 8%.
Акции "Яндекса" оказались под давлением на фоне новых атак на дата-центры компании. Так, работа центра в Сасово была полностью остановлена, в Калуге вышла из строя часть инфраструктуры, также поврежден дата-центр во Владимире. Но бизнес "Яндекса" диверсифицирован, поэтому реакция рынка была более сдержанной, чем при аналогичных событиях на складах "Озона". Менеджмент также реагирует оперативно: вместе с VK Cloud, Selectel и K2Cloud компания организует ускоренный перенос сервисов пострадавших клиентов на альтернативные площадки. Но все же мы считаем, что в ближайшее время акции "Яндекса" могут оставаться под давлением.
"Сбербанк" представил отчетность по РСБУ за девять месяцев 2026 года: чистая прибыль выросла на 18,2% и достигла 1,5 триллиона рублей, рентабельность капитала составила 23%. Чистые процентные доходы выросли на 24,1% на фоне увеличения работающих активов, тогда как чистые комиссионные доходы снизились на 0,8%, до 534,6 миллиарда рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 1,9% за месяц и на 10% с начала года. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции банка: устойчивая прибыль и высокая рентабельность перевешивают небольшое снижение комиссионных доходов.
Мы ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня продолжит отыгрывать геополитические новости и будет торговаться в диапазоне 2370–2450 п.
Понедельник — последний день для покупки акций с правом на получение дивидендов "Газпром нефти" и "Татнефти".

Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

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