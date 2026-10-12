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Курс юаня снизился на 8 копеек

Курс юаня снизился на 8 копеек - 12.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня снизился на 8 копеек

Курс китайской валюты с началом торгов новой недели заметно понижается, следует из данных Московской биржи. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T09:05+0300

2026-10-12T09:05+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты с началом торгов новой недели заметно понижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск снижается на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,60 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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рынок, торги, юань, рубль, биржевые торги, мосбиржа, валюта