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Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов упал до 12,51 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов упал до 12,51 рубля - 12.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов упал до 12,51 рубля
Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,51 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T19:16+0300
2026-10-12T19:16+0300
2026-10-12T19:16+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,51 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 17 копеек и составил 12,51 рубля.
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рынок, торги, валюта, курсы валют, юань, рубль, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, Торги, валюта, Курсы валют, юань, рубль, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов упал до 12,51 рубля
Курс юаня расчетами за день торгов на Мосбирже упал на 17 копеек и составил 12,51 рубля