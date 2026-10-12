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Рынок круто взлетел - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Рынок круто взлетел
Рынок круто взлетел - 12.10.2026, ПРАЙМ
Рынок круто взлетел
Индекс Московской биржи в пятницу днем ожидаемо удержал опорные 2300 пунктов и отскочил, а уже после закрытия основных торгов резко взлетел более чем на 3% и в... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T10:13+0300
2026-10-12T10:13+0300
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Индекс Московской биржи в пятницу днем ожидаемо удержал опорные 2300 пунктов и отскочил, а уже после закрытия основных торгов резко взлетел более чем на 3% и в моменте был за 2400 пунктов. Фактор ралли — "дизельная сделка" между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. По технике — прорваны осенние и летние сопротивления, что открывает в бенчмарке пространство для маневра на круглые 2500 пунктов. Конечно, если не будет очередных форс-мажоров.Круче всех в пятницу и на рабочий выходных — закономерные бенефициары "сделки": Роснефть +10% и ЛУКОЙЛ +9%. Курсы взлетели на многомесячные максимумы — выше 380 рублей и над 6160 рублей соответственно. Уже есть локальная перекупленность, и вероятен технический откат, но фундаментально там остается потенциал – таргеты на 420 рублей и 6500 рублей соответственно.Сильно хуже рынка — снова акции Яндекса на фоне очередной атаки на дата-центр корпорации в сфере информационных технологий. Курс на выходных упал еще на 3% и в понедельник утром в моменте уже был под 3300 рублей. Фундаментально это дешево, но на фоне рисков технологического процесса корпорации есть высокая неопределенность биржевого момента.Рубль на той неделе подешевел до 2%, курсы иностранных валют были в отскоке — доллар по 85, евро по 95, юань ближе к 12,7. А на этой неделе валютные трейдеры будут отыгрывать фактор геополитического потепления, и пары с долларом и евро могут откатить под свои круглые, а юань рискует временно направиться ближе к 12,5. Тем не менее расширенные покупки Министерства финансов не позволят курсам упасть сильно глубоко, и позже пары восстановятся примерно до пятничных уровней.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, роснефть, лукойл, яндекс, михаил зельцер
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Роснефть, Лукойл, Яндекс, Михаил Зельцер
10:13 12.10.2026
 
Рынок круто взлетел

Эксперт Зельцер: индекс Мосбиржи может подняться к 2500 пунктам

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Индекс Московской биржи в пятницу днем ожидаемо удержал опорные 2300 пунктов и отскочил, а уже после закрытия основных торгов резко взлетел более чем на 3% и в моменте был за 2400 пунктов. Фактор ралли — "дизельная сделка" между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. По технике — прорваны осенние и летние сопротивления, что открывает в бенчмарке пространство для маневра на круглые 2500 пунктов. Конечно, если не будет очередных форс-мажоров.
Круче всех в пятницу и на рабочий выходных — закономерные бенефициары "сделки": Роснефть +10% и ЛУКОЙЛ +9%. Курсы взлетели на многомесячные максимумы — выше 380 рублей и над 6160 рублей соответственно. Уже есть локальная перекупленность, и вероятен технический откат, но фундаментально там остается потенциал – таргеты на 420 рублей и 6500 рублей соответственно.
Сильно хуже рынка — снова акции Яндекса на фоне очередной атаки на дата-центр корпорации в сфере информационных технологий. Курс на выходных упал еще на 3% и в понедельник утром в моменте уже был под 3300 рублей. Фундаментально это дешево, но на фоне рисков технологического процесса корпорации есть высокая неопределенность биржевого момента.
Рубль на той неделе подешевел до 2%, курсы иностранных валют были в отскоке — доллар по 85, евро по 95, юань ближе к 12,7. А на этой неделе валютные трейдеры будут отыгрывать фактор геополитического потепления, и пары с долларом и евро могут откатить под свои круглые, а юань рискует временно направиться ближе к 12,5. Тем не менее расширенные покупки Министерства финансов не позволят курсам упасть сильно глубоко, и позже пары восстановятся примерно до пятничных уровней.

Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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