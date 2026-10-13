https://1prime.ru/20261013/ator-874170143.html

АТОР назвала стоимость охотничьего тура в России

АТОР назвала стоимость охотничьего тура в России - 13.10.2026, ПРАЙМ

АТОР назвала стоимость охотничьего тура в России

Стоимость охотничьего тура в России в среднем начинается от 100 тысяч рублей, при этом у туриста должны быть действующий охотничий билет и разрешение на оружие, | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T07:18+0300

2026-10-13T07:18+0300

2026-10-13T07:18+0300

бизнес

туризм

россия

атор

интурист

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874170143.jpg?1791865117

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость охотничьего тура в России в среднем начинается от 100 тысяч рублей, при этом у туриста должны быть действующий охотничий билет и разрешение на оружие, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Охотничьи туры - интересный, но довольной узкий сегмент туристического рынка... Стоимость всегда индивидуальна, но средний чек таких туров довольно высок - сравнительно простая поездка на охоту может обойтись в районе 100 тысяч рублей", - сказал Ромашкин. Он поделился, что охотничий тур может быть минимальной комплектации: турист-охотник сам добирается до заказника со своим оружием. При этом VIP-поездки на охоту, в рамках которых предоставляется полное сопровождение, специальный транспорт - автомобили повышенной проходимости или даже вертолеты, - могут стоить миллионы. Также в такой тур входит профессиональная готовка еды, ночевка, организация ужина, разделка туши, вывоз туши, возможность аренды оружия и снабжение патронами. Как отметили в туроператоре "Интурист", у туриста должны быть разрешение на оружие и действующий охотничий билет. По словам Ромашкина, без данных документов легальная охота невозможна, в связи с этим круг потребителей таких услуг ограничен, а спрос не подвергается колебаниям и остается стабильным. В пресс-службе АТОР рассказали, что туроператоры, которые ориентированы на массового туриста, не предлагают готовых охотничьих туров. Они реализуются небольшими компаниями, командами профессионалов, которые предлагают организацию выезда в различные охотничьи хозяйства и заказники в соответствии с сезоном охоты на ту или иную дичь. Ранее, в августе, Минцифры подготовило документ (есть в распоряжении РИА Новости), из которого следует, что россияне смогут к концу года получать с помощью биометрии разрешение на охоту. При этом у россиян уже есть возможность подать заявление на получение электронного охотничьего билета на "Госуслугах". Уведомление о готовности электронного охотничьего билета в течение 5 рабочих дней придет в личный кабинет или будет отображаться в разделе "Документы" приложения "Госуслуги".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, атор, интурист