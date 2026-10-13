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"Авито Авто" назвало самые популярные автомобили с пробегом в России

"Авито Авто" назвало самые популярные автомобили с пробегом в России - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Авито Авто" назвало самые популярные автомобили с пробегом в России

Самыми популярными легковыми автомобилями с пробегом в России по итогам третьего квартала стали модели Granta и Priora, а марка Lada возглавила рейтинг среди... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:35+0300

2026-10-13T10:35+0300

2026-10-13T10:35+0300

бизнес

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lada

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самыми популярными легковыми автомобилями с пробегом в России по итогам третьего квартала стали модели Granta и Priora, а марка Lada возглавила рейтинг среди брендов, подсчитали для РИА Новости в "Авито Авто". Компания проанализировала данные с платформы "Авито" по интересу к автомобилям с пробегом - показателю, учитывающему, сколько раз пользователи запрашивали контакты продавца для покупки автомобиля. "Эксперты "Авито Авто" изучили рынок автомобилей с пробегом за третий квартал 2026 года и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года. По данным платформы, самыми популярными марками стали Lada, Toyota и Hyundai, а среди конкретных моделей выделились Lada Granta, Lada Priora и Toyota Camry", - говорится в сообщении. Среди российских машин высокий спрос наблюдался также на модель Lada 2114 Samara, а из иномарок в компании выделили Toyota: Camry, Corolla и RAV4, а также Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Sportage. Лидерами немецких моделей стали Opel Astra, Volkswagen Passat и Volkswagen Polo.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, toyota, lada, авито, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra