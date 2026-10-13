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"АвтоВАЗ" расширил список доступных по подписке автомобилей - 13.10.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" расширил список доступных по подписке автомобилей
"АвтоВАЗ" расширил список доступных по подписке автомобилей - 13.10.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" расширил список доступных по подписке автомобилей
"АвтоВАЗ" расширил список автомобилей, доступных по подписке, моделью фургона Largus, которая доступна за 51 тысячу рублей в месяц для физлиц и за 53 тысячи -... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:19+0300
2026-10-13T12:22+0300
бизнес
россия
автоваз
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" расширил список автомобилей, доступных по подписке, моделью фургона Largus, которая доступна за 51 тысячу рублей в месяц для физлиц и за 53 тысячи - для юрлиц, сообщил автопроизводитель. "АвтоВАЗ" расширяет модельный ряд сервиса подписки на автомобили "Lada Легко": вслед за Lada Vesta теперь клиентам доступен Lada Largus фургон", - говорится в сообщении. Теперь сервисом смогут воспользоваться не только физлица, но и компании и представители малого бизнеса, уточняет компания. Ежемесячный платеж за подписку на Largus для физических лиц составляет 50 990 рублей, для юридических лиц – 52 990 рублей. При этом если компании оформляют подписку на пять и более автомобилей, то обеспечительный платеж будет обнулен. "АвтоВАЗ" запустил сервис подписки на автомобили Lada в конце апреля, первой доступной по подписке моделью стала Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц.
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40
бизнес, россия, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
12:19 13.10.2026 (обновлено: 12:22 13.10.2026)
 
"АвтоВАЗ" расширил список доступных по подписке автомобилей

"АвтоВАЗ" расширил список доступных по подписке автомобилей моделью фургона Largus

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" расширил список автомобилей, доступных по подписке, моделью фургона Largus, которая доступна за 51 тысячу рублей в месяц для физлиц и за 53 тысячи - для юрлиц, сообщил автопроизводитель.
"АвтоВАЗ" расширяет модельный ряд сервиса подписки на автомобили "Lada Легко": вслед за Lada Vesta теперь клиентам доступен Lada Largus фургон", - говорится в сообщении.
Теперь сервисом смогут воспользоваться не только физлица, но и компании и представители малого бизнеса, уточняет компания.
Ежемесячный платеж за подписку на Largus для физических лиц составляет 50 990 рублей, для юридических лиц – 52 990 рублей. При этом если компании оформляют подписку на пять и более автомобилей, то обеспечительный платеж будет обнулен.
"АвтоВАЗ" запустил сервис подписки на автомобили Lada в конце апреля, первой доступной по подписке моделью стала Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц.
 
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