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"АвтоВАЗ" расширил список доступных по подписке автомобилей

"АвтоВАЗ" расширил список доступных по подписке автомобилей - 13.10.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" расширил список доступных по подписке автомобилей

"АвтоВАЗ" расширил список автомобилей, доступных по подписке, моделью фургона Largus, которая доступна за 51 тысячу рублей в месяц для физлиц и за 53 тысячи -... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:19+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" расширил список автомобилей, доступных по подписке, моделью фургона Largus, которая доступна за 51 тысячу рублей в месяц для физлиц и за 53 тысячи - для юрлиц, сообщил автопроизводитель. "АвтоВАЗ" расширяет модельный ряд сервиса подписки на автомобили "Lada Легко": вслед за Lada Vesta теперь клиентам доступен Lada Largus фургон", - говорится в сообщении. Теперь сервисом смогут воспользоваться не только физлица, но и компании и представители малого бизнеса, уточняет компания. Ежемесячный платеж за подписку на Largus для физических лиц составляет 50 990 рублей, для юридических лиц – 52 990 рублей. При этом если компании оформляют подписку на пять и более автомобилей, то обеспечительный платеж будет обнулен. "АвтоВАЗ" запустил сервис подписки на автомобили Lada в конце апреля, первой доступной по подписке моделью стала Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra