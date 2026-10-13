https://1prime.ru/20261013/azs-874192375.html

Рост цен на АЗС крупных компаний не превышает инфляцию, заявили в кабмине

Рост цен на АЗС крупных компаний не превышает инфляцию, заявили в кабмине - 13.10.2026, ПРАЙМ

Рост цен на АЗС крупных компаний не превышает инфляцию, заявили в кабмине

Рост цен на автозаправочных станциях (АЗС) крупных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции, сообщило правительство РФ. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:31+0300

2026-10-13T15:31+0300

2026-10-13T15:47+0300

нефть

александр новак

азс

топливо

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рост цен на автозаправочных станциях (АЗС) крупных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, глав регионов. Минэнерго представило информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. "Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции", - говорится в сообщении.В правительстве добавили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется. "По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен", - говорится в сообщении.Главы ряда регионов России проинформировали вице-премьера РФ Александра Новака о ситуации с обеспечением топливом, работе АЗС и дополнительных мерах по насыщению спроса."Рассмотрены конкретные меры реагирования на нарушения и ценовые колебания, реализуемые в Липецкой и Кировской областях, а также в Республике Тыва. Главы регионов проинформировали о ситуации с топливообеспечением, о работе автозаправочной сети и дополнительных мерах по насыщению спроса в субъектах", - сказано в сообщении правительства.Уточняется, что также проанализирована обстановка в Оренбургской, Кемеровской и Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Хакасия.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.Стоимость бензина на заправках на неделе с 29 сентября по 5 октября снизилась в 27 регионах России, сильнее всего в Марий Эл, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, александр новак, азс, топливо