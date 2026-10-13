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На Бали наблюдается острая нехватка бензина - 13.10.2026, ПРАЙМ
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На Бали наблюдается острая нехватка бензина
На Бали наблюдается острая нехватка бензина - 13.10.2026, ПРАЙМ
На Бали наблюдается острая нехватка бензина
Острая нехватка бензина наблюдается в ряде районов индонезийского острова Бали, на заправках заканчивается топливо, а возле работающих АЗС выстраиваются длинные | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:00+0300
2026-10-13T09:00+0300
бизнес
бали
бензин
топливо
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ДЖАКАРТА, 13 окт - ПРАЙМ. Острая нехватка бензина наблюдается в ряде районов индонезийского острова Бали, на заправках заканчивается топливо, а возле работающих АЗС выстраиваются длинные очереди, передает корреспондент РИА Новости. Перебои затронули, в частности, популярные у туристов районы Улувату Убуд. В русскоязычных сообществах сообщают об отсутствии бензина на крупных заправках и у частных продавцов, а также о закрытии небольших точек продажи топлива. "Я выстоял огромную очередь, только чтобы мне в итоге сказали, что лучше ехать на другую заправку. А там, после не меньшей очереди, послали вообще на север острова", - рассказал агентству россиянин Сергей. В Керобокане водители скутеров стоят в очередях даже поздно вечером. На опубликованных местным аккаунтом Bali in Seconds кадрах видны многочисленные мотоциклисты, ожидающие заправки. По данным издания Detik Bali, в округе Бадунг отдельным водителям приходится ждать более часа, очереди выходят на дороги и затрудняют движение. В округе Джембран отсутствие топлива затронуло 14 АЗС, некоторые жители были вынуждены толкать заглохшие мотоциклы.
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бизнес, бали, бензин, топливо
Бизнес, Бали, Бензин, топливо
09:00 13.10.2026
 
На Бали наблюдается острая нехватка бензина

Острая нехватка бензина наблюдается в ряде районов индонезийского Бали

© РИА Новости . Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Алексей Сазонов
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ДЖАКАРТА, 13 окт - ПРАЙМ. Острая нехватка бензина наблюдается в ряде районов индонезийского острова Бали, на заправках заканчивается топливо, а возле работающих АЗС выстраиваются длинные очереди, передает корреспондент РИА Новости.
Перебои затронули, в частности, популярные у туристов районы Улувату Убуд. В русскоязычных сообществах сообщают об отсутствии бензина на крупных заправках и у частных продавцов, а также о закрытии небольших точек продажи топлива.
"Я выстоял огромную очередь, только чтобы мне в итоге сказали, что лучше ехать на другую заправку. А там, после не меньшей очереди, послали вообще на север острова", - рассказал агентству россиянин Сергей.
В Керобокане водители скутеров стоят в очередях даже поздно вечером. На опубликованных местным аккаунтом Bali in Seconds кадрах видны многочисленные мотоциклисты, ожидающие заправки.
По данным издания Detik Bali, в округе Бадунг отдельным водителям приходится ждать более часа, очереди выходят на дороги и затрудняют движение. В округе Джембран отсутствие топлива затронуло 14 АЗС, некоторые жители были вынуждены толкать заглохшие мотоциклы.
 
БизнесБалиБензинтопливо
 
 
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