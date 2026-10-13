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Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, заявил Володин
Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, заявил Володин - 13.10.2026, ПРАЙМ
Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, заявил Володин
Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, потому что они решают проблемы каждого человека, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:18+0300
2026-10-13T15:18+0300
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общество
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, потому что они решают проблемы каждого человека, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума во вторник утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладом выступили министр финансов России Антон Силуанов, а также председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. "Вот сейчас нам не стыдно поддерживать и голосовать за бюджеты, потому что они социально ориентированы, решают проблемы каждого человека", - сказал Володин в ходе заседания. Он отметил, что независимо от принадлежности к разным политическим фракциям у депутатов выросла ответственность, поэтому надо оценивать сделанное и понимать вызовы, которые преодолевает страна. "Не будем кидать камни в прошлое, но бюджеты, которые ничего не решали в девяностые, а создавали проблему, так же как и планы по приватизации поддерживались фракциями оппозиционными. Без них они бы не смогли пройти и быть поддержанными. Надо тоже это всегда помнить", - напомнил Володин.
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общество , вячеслав володин, антон силуанов, борис ковальчук, госдума, счетная палата
Общество , Вячеслав Володин, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Госдума, Счетная палата
Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, заявил Володин
Володин: социально ориентированные бюджеты решают проблемы каждого человека
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, потому что они решают проблемы каждого человека, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума во вторник утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладом выступили министр финансов России Антон Силуанов, а также председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
"Вот сейчас нам не стыдно поддерживать и голосовать за бюджеты, потому что они социально ориентированы, решают проблемы каждого человека", - сказал Володин в ходе заседания.
Он отметил, что независимо от принадлежности к разным политическим фракциям у депутатов выросла ответственность, поэтому надо оценивать сделанное и понимать вызовы, которые преодолевает страна.
"Не будем кидать камни в прошлое, но бюджеты, которые ничего не решали в девяностые, а создавали проблему, так же как и планы по приватизации поддерживались фракциями оппозиционными. Без них они бы не смогли пройти и быть поддержанными. Надо тоже это всегда помнить", - напомнил Володин.