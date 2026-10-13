https://1prime.ru/20261013/bjudzhety-874191576.html

Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, заявил Володин

Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, заявил Володин - 13.10.2026, ПРАЙМ

Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, заявил Володин

Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, потому что они решают проблемы каждого человека, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:18+0300

2026-10-13T15:18+0300

2026-10-13T15:21+0300

общество

вячеслав володин

антон силуанов

борис ковальчук

госдума

счетная палата

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874191576.jpg?1791894075

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Социально ориентированные бюджеты не стыдно поддерживать, потому что они решают проблемы каждого человека, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума во вторник утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладом выступили министр финансов России Антон Силуанов, а также председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. "Вот сейчас нам не стыдно поддерживать и голосовать за бюджеты, потому что они социально ориентированы, решают проблемы каждого человека", - сказал Володин в ходе заседания. Он отметил, что независимо от принадлежности к разным политическим фракциям у депутатов выросла ответственность, поэтому надо оценивать сделанное и понимать вызовы, которые преодолевает страна. "Не будем кидать камни в прошлое, но бюджеты, которые ничего не решали в девяностые, а создавали проблему, так же как и планы по приватизации поддерживались фракциями оппозиционными. Без них они бы не смогли пройти и быть поддержанными. Надо тоже это всегда помнить", - напомнил Володин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , вячеслав володин, антон силуанов, борис ковальчук, госдума, счетная палата