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В Мексиканском заливе приостановили добычу нефти и газа из-за урагана

В Мексиканском заливе приостановили добычу нефти и газа из-за урагана - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Мексиканском заливе приостановили добычу нефти и газа из-за урагана

Порядка 30% добычи нефти и 25% добычи газа США в Мексиканском заливе остается приостановленной из-за урагана "Исайяс", следует из сообщения Бюро экологического... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T13:56+0300

2026-10-13T13:56+0300

2026-10-13T13:56+0300

нефть

газ

сша

мексиканский залив

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Порядка 30% добычи нефти и 25% добычи газа США в Мексиканском заливе остается приостановленной из-за урагана "Исайяс", следует из сообщения Бюро экологического контроля США (BSEE). "Как следует из отчетов операторов, управление морскими минеральными ресурсам оценивает, что примерно 29,63% текущего суточного объема добычи нефти и 24,81% текущего суточного объема добычи природного газа в Заливе Америки (Мексиканском заливе - ред.) было приостановлено", - сообщила организация в своем релизе. BSEE оценивает объем сокращенной добычи в 604 503 барреля нефти в сутки и 531 миллион кубических футов газа в сутки. Рабочие эвакуированы с 5 из 371 производственной платформы, говорится в релизе. Днем ранее BSEE объявляло, что из-за урагана было приостановлено 57,54% добычи нефти и 49,11% добычи газа США в заливе. В субботу министерство энергетики США одобрило срочную передачу до 4 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны из-за урагана "Исайяс". В этом сезоне в Атлантике уже было зафиксировано восемь крупных штормов, и только "Исайяс" 8 октября усилился до урагана. По данным научного журнала Scientific American, "Исайяс" установил исторический рекорд как самый поздний первый ураган в Атлантике за всю историю наблюдений.

сша

мексиканский залив

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нефть, газ, сша, мексиканский залив