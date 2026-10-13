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Работа аэропорта Нюрнберга приостановлена из-за нештатной ситуации

Работа аэропорта Нюрнберга приостановлена из-за нештатной ситуации - 13.10.2026, ПРАЙМ

Работа аэропорта Нюрнберга приостановлена из-за нештатной ситуации

Работа аэропорта Нюрнберга приостановлена полицией ФРГ из-за нештатной ситуации в воздушном пространстве, обстоятельства не уточняются, передает агентство DPA. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:07+0300

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БЕРЛИН, 13 окт - ПРАЙМ. Работа аэропорта Нюрнберга приостановлена полицией ФРГ из-за нештатной ситуации в воздушном пространстве, обстоятельства не уточняются, передает агентство DPA."Мы исходим из предположения о возможной нештатной ситуации в воздухе. Однако эта информация пока не подтверждена", - приводит агентство слова представителя полиции.Агентство уточнило, что аэропорт был закрыт полицией.Согласно DPA, в закрытом аэропорту приземлился борт, летевший с греческого острова Корфу. Представитель воздушной гавани сообщил, что перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter.Газета Bild написала, что авиасообщение в пространстве над аэропортом уже нарушалось в ночь с понедельника на вторник. По данным полиции, три пилота независимо друг от друга сообщили об объекте, который они заметили во время взлета или посадки. Согласно полиции, это мог быть дрон.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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