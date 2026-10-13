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В ЕАЭС начал формироваться единый цифровой контур маркировки лекарств
В ЕАЭС начал формироваться единый цифровой контур маркировки лекарств - 13.10.2026, ПРАЙМ
В ЕАЭС начал формироваться единый цифровой контур маркировки лекарств
Единый цифровой контур маркировки лекарств формируется в ЕАЭС: к системе прослеживаемости фармпродукции, которая уже работает в России, Казахстане и... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:15+0300
2026-10-13T19:15+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Единый цифровой контур маркировки лекарств формируется в ЕАЭС: к системе прослеживаемости фармпродукции, которая уже работает в России, Казахстане и Узбекистане, присоединяются Белоруссия, Армения и Киргизия, рассказали РИА Новости в ГК "Сантэнс", разработчике соответствующей платформы. Сейчас производителям приходится вести учет отдельно в каждой стране: своя система маркировки, свои требования, свои регуляторы. Цифровая платформа СТТ (Check Track & Trace) объединяет эти контуры в один интерфейс на базе унифицированных кодов маркировки. "Фармацевтические компании получат возможность вести учет маркированных препаратов в Белоруссии, Армении и Киргизии через единый интерфейс, разработанный группой компаний "Сантэнс". Централизованная платформа управления данными, отчетностью и аналитикой СТТ расширит географию работы на три новых рынка", - отметили в ГК "Сантэнс", добавив, что в России, Казахстане и Узбекистане система уже работает. Как пояснили в компании, создание единого пространства прослеживаемости в ЕАЭС кардинально упростит трансграничную торговлю: вместо множества повторных проверок товар регистрируется в системе единожды, а один набор данных о движении продукции корректно будет работать сразу в нескольких юрисдикциях. Платформа обеспечивает автоматическое отражение операций на всех этапах: от производства или ввоза до реализации и выбытия из оборота. Каждой упаковке присваивается уникальный код Data Matrix, содержащий код товара, серийный номер, номер партии и срок годности.
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казахстан, узбекистан, белоруссия, еаэс
КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС
В ЕАЭС начал формироваться единый цифровой контур маркировки лекарств
ГК "Сантэнс": в странах ЕАЭС формируется единый цифровой контур маркировки лекарств
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Единый цифровой контур маркировки лекарств формируется в ЕАЭС: к системе прослеживаемости фармпродукции, которая уже работает в России, Казахстане и Узбекистане, присоединяются Белоруссия, Армения и Киргизия, рассказали РИА Новости в ГК "Сантэнс", разработчике соответствующей платформы.
Сейчас производителям приходится вести учет отдельно в каждой стране: своя система маркировки, свои требования, свои регуляторы. Цифровая платформа СТТ (Check Track & Trace) объединяет эти контуры в один интерфейс на базе унифицированных кодов маркировки.
"Фармацевтические компании получат возможность вести учет маркированных препаратов в Белоруссии, Армении и Киргизии через единый интерфейс, разработанный группой компаний "Сантэнс". Централизованная платформа управления данными, отчетностью и аналитикой СТТ расширит географию работы на три новых рынка", - отметили в ГК "Сантэнс", добавив, что в России, Казахстане и Узбекистане система уже работает.
Как пояснили в компании, создание единого пространства прослеживаемости в ЕАЭС кардинально упростит трансграничную торговлю: вместо множества повторных проверок товар регистрируется в системе единожды, а один набор данных о движении продукции корректно будет работать сразу в нескольких юрисдикциях.
Платформа обеспечивает автоматическое отражение операций на всех этапах: от производства или ввоза до реализации и выбытия из оборота. Каждой упаковке присваивается уникальный код Data Matrix, содержащий код товара, серийный номер, номер партии и срок годности.