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Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов

Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов - 13.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов

Стоимость никеля в мире может продолжить снижение до 15 тысяч долларов за тонну до конца года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:02+0300

2026-10-13T10:02+0300

2026-10-13T10:02+0300

нефть

индонезия

ближний восток

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость никеля в мире может продолжить снижение до 15 тысяч долларов за тонну до конца года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Ранее в четверг биржевая цена никеля в мире опустилась до очередного минимума года - 15 503,25 доллара. Это самым низкий уровень с 23 декабря. "Исходя из фундаментальной картины предпосылок для скорого разворота нет... основным сценарием до конца года считаем постепенное сползание котировок к 15 000 долларам, где у покупателей появится шанс на стабилизацию. В данном случае допускаем переход в рамки ориентировочного боковика 14 750–15 650 долларов", - ответил Смирнов на вопрос, как долго продлится снижение цены. По словам Смирнова, дальнейшие перспективы будут зависеть от изменчивой политики Индонезии, тарифных ограничений, восстановления свободного товарооборота через водные пути Ближнего Востока и роста спроса на накопители энергии. Эксперт допустил, что снижение котировок никеля на фоне роста производственных издержек будет приводить к остановке нерентабельных мощностей, что будет компенсировать прогнозный профицит и поддерживать котировки металла.

индонезия

ближний восток

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нефть, индонезия, ближний восток, "бкс мир инвестиций"