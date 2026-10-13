Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/ekspert-874174997.html
Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов
Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов
Стоимость никеля в мире может продолжить снижение до 15 тысяч долларов за тонну до конца года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:02+0300
2026-10-13T10:02+0300
нефть
индонезия
ближний восток
"бкс мир инвестиций"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874174997.jpg?1791874933
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость никеля в мире может продолжить снижение до 15 тысяч долларов за тонну до конца года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Ранее в четверг биржевая цена никеля в мире опустилась до очередного минимума года - 15 503,25 доллара. Это самым низкий уровень с 23 декабря. "Исходя из фундаментальной картины предпосылок для скорого разворота нет... основным сценарием до конца года считаем постепенное сползание котировок к 15 000 долларам, где у покупателей появится шанс на стабилизацию. В данном случае допускаем переход в рамки ориентировочного боковика 14 750–15 650 долларов", - ответил Смирнов на вопрос, как долго продлится снижение цены. По словам Смирнова, дальнейшие перспективы будут зависеть от изменчивой политики Индонезии, тарифных ограничений, восстановления свободного товарооборота через водные пути Ближнего Востока и роста спроса на накопители энергии. Эксперт допустил, что снижение котировок никеля на фоне роста производственных издержек будет приводить к остановке нерентабельных мощностей, что будет компенсировать прогнозный профицит и поддерживать котировки металла.
индонезия
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индонезия, ближний восток, "бкс мир инвестиций"
Нефть, ИНДОНЕЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, "БКС Мир инвестиций"
10:02 13.10.2026
 
Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов

Эксперт Смирнов: стоимость никеля может продолжить снижение до 15 тысяч долларов за тонну

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость никеля в мире может продолжить снижение до 15 тысяч долларов за тонну до конца года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Ранее в четверг биржевая цена никеля в мире опустилась до очередного минимума года - 15 503,25 доллара. Это самым низкий уровень с 23 декабря.
"Исходя из фундаментальной картины предпосылок для скорого разворота нет... основным сценарием до конца года считаем постепенное сползание котировок к 15 000 долларам, где у покупателей появится шанс на стабилизацию. В данном случае допускаем переход в рамки ориентировочного боковика 14 750–15 650 долларов", - ответил Смирнов на вопрос, как долго продлится снижение цены.
По словам Смирнова, дальнейшие перспективы будут зависеть от изменчивой политики Индонезии, тарифных ограничений, восстановления свободного товарооборота через водные пути Ближнего Востока и роста спроса на накопители энергии.
Эксперт допустил, что снижение котировок никеля на фоне роста производственных издержек будет приводить к остановке нерентабельных мощностей, что будет компенсировать прогнозный профицит и поддерживать котировки металла.
 
НефтьИНДОНЕЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОК"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала