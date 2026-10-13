https://1prime.ru/20261013/ekspert-874174997.html
Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов
Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов
Стоимость никеля в мире может продолжить снижение до 15 тысяч долларов за тонну до конца года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:02+0300
2026-10-13T10:02+0300
2026-10-13T10:02+0300
нефть
индонезия
ближний восток
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость никеля в мире может продолжить снижение до 15 тысяч долларов за тонну до конца года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Ранее в четверг биржевая цена никеля в мире опустилась до очередного минимума года - 15 503,25 доллара. Это самым низкий уровень с 23 декабря.
"Исходя из фундаментальной картины предпосылок для скорого разворота нет... основным сценарием до конца года считаем постепенное сползание котировок к 15 000 долларам, где у покупателей появится шанс на стабилизацию. В данном случае допускаем переход в рамки ориентировочного боковика 14 750–15 650 долларов", - ответил Смирнов на вопрос, как долго продлится снижение цены.
По словам Смирнова, дальнейшие перспективы будут зависеть от изменчивой политики Индонезии, тарифных ограничений, восстановления свободного товарооборота через водные пути Ближнего Востока и роста спроса на накопители энергии.
Эксперт допустил, что снижение котировок никеля на фоне роста производственных издержек будет приводить к остановке нерентабельных мощностей, что будет компенсировать прогнозный профицит и поддерживать котировки металла.
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нефть, индонезия, ближний восток, "бкс мир инвестиций"
Нефть, ИНДОНЕЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, "БКС Мир инвестиций"
Эксперт спрогнозировал снижение цены никеля в мире до 15 тысяч долларов
Эксперт Смирнов: стоимость никеля может продолжить снижение до 15 тысяч долларов за тонну
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость никеля в мире может продолжить снижение до 15 тысяч долларов за тонну до конца года, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Ранее в четверг биржевая цена никеля в мире опустилась до очередного минимума года - 15 503,25 доллара. Это самым низкий уровень с 23 декабря.
"Исходя из фундаментальной картины предпосылок для скорого разворота нет... основным сценарием до конца года считаем постепенное сползание котировок к 15 000 долларам, где у покупателей появится шанс на стабилизацию. В данном случае допускаем переход в рамки ориентировочного боковика 14 750–15 650 долларов", - ответил Смирнов на вопрос, как долго продлится снижение цены.
По словам Смирнова, дальнейшие перспективы будут зависеть от изменчивой политики Индонезии, тарифных ограничений, восстановления свободного товарооборота через водные пути Ближнего Востока и роста спроса на накопители энергии.
Эксперт допустил, что снижение котировок никеля на фоне роста производственных издержек будет приводить к остановке нерентабельных мощностей, что будет компенсировать прогнозный профицит и поддерживать котировки металла.