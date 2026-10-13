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Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год - 13.10.2026, ПРАЙМ

Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:06+0300

2026-10-13T15:06+0300

2026-10-13T15:12+0300

госдума

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Проект закона внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета страны за прошлый год по доходам в сумме 37,283 триллиона рублей (рост на 1,5% по сравнению с 2024 годом), по расходам - 42,91 триллиона рублей. Таким образом бюджет исполнен с дефицитом 5,626 триллиона рублей (2,6% ВВП). "В 2025 году в отношении российской экономики были введены дополнительные санкции, прежде всего в отношении российской банковской системы и наших компаний, которые поставляли сырьевые ресурсы на внешний рынки - нефть и газ", - напомнил журналистам вице-спикер Госдумы Александр Жуков. В связи с этим, по его словам, существенно сократились нефтегазовые доходы бюджета. "Несмотря на это, бюджет по доходам был исполнен, поскольку снижение нефтегазовых доходов было компенсировано за счет роста нашего внутреннего производства, основанного на росте внутреннего потребления, роста промышленности, агропромышленного сектора", - отметил Жуков. "В целом это привело к тому, что бюджет 2025 года сбалансированным оказался по итогу и позволил решить те несколько главных задач, которые ставились", - подчеркнул он. Ключевыми приоритетами бюджета были обеспечение социальной поддержки граждан, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, реализация национальных целей и проектов, в первую очередь решение задач технологического лидерства. Все социальные выплаты и пособия были проиндексированы на уровень инфляции, а "детский бюджет" превысил 3 триллиона рублей. На поддержку промышленности в прошлом году выделено более 1 триллиона рублей. При этом было запущено 8 национальных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета. В рамках фабрики проектного финансирования было предоставлено более 900 миллиардов субсидируемых кредитов, а в рамках Фонда развития промышленности поддержано 263 новых проекта. На развитие транспортной системы было направлено более 1,7 триллиона рублей. На развитие сельского хозяйства и сельских территорий выделено более 600 миллиардов рублей - на 200 миллиардов рублей больше запланированного объема. Помимо этого, 84 субъектам РФ были предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 250 миллиардов рублей. И по поручению президента России регионам списали бюджетных кредитов на сумму 227 миллиардов рублей.

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госдума, фонд развития промышленности