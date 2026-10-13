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Хуситы призвали гражданских держаться подальше от объектов Saudi Aramco - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Хуситы призвали гражданских держаться подальше от объектов Saudi Aramco
Хуситы призвали гражданских держаться подальше от объектов Saudi Aramco - 13.10.2026, ПРАЙМ
Хуситы призвали гражданских держаться подальше от объектов Saudi Aramco
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) призвало гражданских находиться на расстоянии от объектов саудовской нефтегазовой компании Saudi... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:11+0300
2026-10-13T17:11+0300
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банки
йемен
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эр-рияд
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ДОХА, 13 окт - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) призвало гражданских находиться на расстоянии от объектов саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, назвав их "законными целями" для атак. Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией против хуситов предупредила о необходимости эвакуации гражданских лиц из района расположения центральной станции нефтяной компании Йемена в Сане в связи с намеченными ударами. "Мы предупреждаем всех сотрудников и гражданских лиц, которые находятся вблизи любых нефтяных объектов компании Aramco, о необходимости эвакуироваться и держаться от них на расстоянии, поскольку эти объекты являются законными целями для наших сил", - говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в Telegram-канале их вооруженных сил. В минувшие выходные хуситы несколько раз атаковали международный аэропорт Эр-Рияда, в результате чего погибли 14 человек и авиагавань была закрыта.
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нефть, банки, йемен, саудовская аравия, эр-рияд, saudi aramco
Нефть, Банки, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд, Saudi Aramco
17:11 13.10.2026
 
Хуситы призвали гражданских держаться подальше от объектов Saudi Aramco

Хуситы призвали гражданских держаться на расстоянии от объектов Saudi Aramco

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ДОХА, 13 окт - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) призвало гражданских находиться на расстоянии от объектов саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, назвав их "законными целями" для атак.
Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией против хуситов предупредила о необходимости эвакуации гражданских лиц из района расположения центральной станции нефтяной компании Йемена в Сане в связи с намеченными ударами.
"Мы предупреждаем всех сотрудников и гражданских лиц, которые находятся вблизи любых нефтяных объектов компании Aramco, о необходимости эвакуироваться и держаться от них на расстоянии, поскольку эти объекты являются законными целями для наших сил", - говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в Telegram-канале их вооруженных сил.
В минувшие выходные хуситы несколько раз атаковали международный аэропорт Эр-Рияда, в результате чего погибли 14 человек и авиагавань была закрыта.
 
НефтьБанкиЙЕМЕНСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЭр-РиядSaudi Aramco
 
 
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