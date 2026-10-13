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Импорт из стран ЕАЭС в Казахстан за девять месяцев вырос на 11,5%
Импорт из стран ЕАЭС в Казахстан за девять месяцев вырос на 11,5% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Импорт из стран ЕАЭС в Казахстан за девять месяцев вырос на 11,5%
Импорт из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстан за девять месяцев 2026 года вырос на 11,5%, сообщил министр финансов республики Мади... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:03+0300
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2026-10-13T15:03+0300
мировая экономика
казахстан
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АСТАНА, 13 окт - ПРАЙМ. Импорт из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстан за девять месяцев 2026 года вырос на 11,5%, сообщил министр финансов республики Мади Такиев.
"Товарооборот с третьими странами увеличился на 14,3%, в том числе экспорт – на 22,5%, импорт – на 1,4%, а импорт из стран ЕАЭС возрос на 11,5%", - сказал Такиев на заседании правительства.
По данным минфина Казахстана, таможенные платежи за январь-сентябрь 2026 года выросли на 706 миллиардов тенге (более 1,57 миллиарда долларов) и составили 3,9 триллиона тенге (8,7 миллиарда долларов) по сравнению с 3,2 триллиона тенге (7,1 миллиарда долларов) годом ранее.
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мировая экономика, казахстан, еаэс
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, ЕАЭС
Импорт из стран ЕАЭС в Казахстан за девять месяцев вырос на 11,5%
Такиев: импорт из стран ЕАЭС в Казахстан за девять месяцев 2026 года вырос на 11,5%
АСТАНА, 13 окт - ПРАЙМ. Импорт из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстан за девять месяцев 2026 года вырос на 11,5%, сообщил министр финансов республики Мади Такиев.
"Товарооборот с третьими странами увеличился на 14,3%, в том числе экспорт – на 22,5%, импорт – на 1,4%, а импорт из стран ЕАЭС возрос на 11,5%", - сказал Такиев на заседании правительства.
По данным минфина Казахстана, таможенные платежи за январь-сентябрь 2026 года выросли на 706 миллиардов тенге (более 1,57 миллиарда долларов) и составили 3,9 триллиона тенге (8,7 миллиарда долларов) по сравнению с 3,2 триллиона тенге (7,1 миллиарда долларов) годом ранее.