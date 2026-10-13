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Иорданская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд и Даммам

Иорданская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд и Даммам - 13.10.2026, ПРАЙМ

Иорданская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд и Даммам

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian продлила приостановку рейсов в саудовские города Эр-Рияд и Даммам и обратно после ограничения воздушных операций... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:10+0300

2026-10-13T14:10+0300

2026-10-13T14:10+0300

бизнес

нефть

саудовская аравия

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БЕЙРУТ, 13 окт - ПРАЙМ. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian продлила приостановку рейсов в саудовские города Эр-Рияд и Даммам и обратно после ограничения воздушных операций Саудовской Аравией, говорится в заявлении авиаперевозчика. Ограничения на авиасообщение были введены на фоне обострения ситуации в регионе и угроз ракетных и беспилотных атак со стороны йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) по объектам на территории Саудовской Аравии. В результате последних атак на международный аэропорт в Эр-Рияде были погибшие и сотни пострадавших. "Royal Jordanian продолжает временную остановку рейсов в международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде и международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме и обратно после приостановки воздушных операций компетентными органами Саудовской Аравии в свете текущих обстоятельств", - написано в сообщении. В авиакомпании отметили, что постоянно отслеживают развитие ситуации и возобновят полеты после открытия аэропортов и воздушного пространства Саудовской Аравии, согласования с иорданскими авиационными властями и проверки требований безопасности.

саудовская аравия

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бизнес, нефть, саудовская аравия, эр-рияд