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Иорданская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд и Даммам - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Иорданская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд и Даммам
Иорданская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд и Даммам - 13.10.2026, ПРАЙМ
Иорданская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд и Даммам
Иорданская авиакомпания Royal Jordanian продлила приостановку рейсов в саудовские города Эр-Рияд и Даммам и обратно после ограничения воздушных операций... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:10+0300
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нефть
саудовская аравия
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БЕЙРУТ, 13 окт - ПРАЙМ. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian продлила приостановку рейсов в саудовские города Эр-Рияд и Даммам и обратно после ограничения воздушных операций Саудовской Аравией, говорится в заявлении авиаперевозчика. Ограничения на авиасообщение были введены на фоне обострения ситуации в регионе и угроз ракетных и беспилотных атак со стороны йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) по объектам на территории Саудовской Аравии. В результате последних атак на международный аэропорт в Эр-Рияде были погибшие и сотни пострадавших. "Royal Jordanian продолжает временную остановку рейсов в международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде и международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме и обратно после приостановки воздушных операций компетентными органами Саудовской Аравии в свете текущих обстоятельств", - написано в сообщении. В авиакомпании отметили, что постоянно отслеживают развитие ситуации и возобновят полеты после открытия аэропортов и воздушного пространства Саудовской Аравии, согласования с иорданскими авиационными властями и проверки требований безопасности.
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бизнес, нефть, саудовская аравия, эр-рияд
Бизнес, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд
14:10 13.10.2026
 
Иорданская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд и Даммам

Royal Jordanian продлила приостановку рейсов в саудовские Эр-Рияд и Даммам и обратно

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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БЕЙРУТ, 13 окт - ПРАЙМ. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian продлила приостановку рейсов в саудовские города Эр-Рияд и Даммам и обратно после ограничения воздушных операций Саудовской Аравией, говорится в заявлении авиаперевозчика.
Ограничения на авиасообщение были введены на фоне обострения ситуации в регионе и угроз ракетных и беспилотных атак со стороны йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) по объектам на территории Саудовской Аравии. В результате последних атак на международный аэропорт в Эр-Рияде были погибшие и сотни пострадавших.
"Royal Jordanian продолжает временную остановку рейсов в международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде и международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме и обратно после приостановки воздушных операций компетентными органами Саудовской Аравии в свете текущих обстоятельств", - написано в сообщении.
В авиакомпании отметили, что постоянно отслеживают развитие ситуации и возобновят полеты после открытия аэропортов и воздушного пространства Саудовской Аравии, согласования с иорданскими авиационными властями и проверки требований безопасности.
 
БизнесНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЭр-Рияд
 
 
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