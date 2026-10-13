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"Яндекс Пэй" повысит ставку по накопительным счетам

"Яндекс Пэй" повысит ставку по накопительным счетам - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс Пэй" повысит ставку по накопительным счетам

"Яндекс Пэй" в связи со сбоями в работе сервиса повысит всем текущим пользователям ставку по накопительным счетам до 20% годовых на неделю без дополнительных... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T04:27+0300

2026-10-13T04:27+0300

2026-10-13T04:27+0300

финансы

банки

рязанская область

калуга

яндекс

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс Пэй" в связи со сбоями в работе сервиса повысит всем текущим пользователям ставку по накопительным счетам до 20% годовых на неделю без дополнительных условий, сообщил руководитель финтех-направления "Яндекса" Дмитрий Пирогов. "Решили повысить всем текущим пользователям накопительных счетов в Сейвах ставку до 20% годовых на неделю, с воскресенья 11 октября до 17 октября включительно, без дополнительных условий. Информация о начислениях будет постепенно отображаться в истории операций", - говорится в сообщении Пирогова в Telegram-канале "Яндекс Пэй". Согласно сообщению, платежи по "Супер Сплиту" или кредиту, просроченные в дни сбоев, не будут считаться просроченными, кроме того, условия погашения останутся прежними. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.

рязанская область

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финансы, банки, рязанская область, калуга, яндекс