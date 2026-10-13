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"Яндекс" временно отменил плату за подписку в Yandex Cloud и "Яндекс 360"
"Яндекс" временно отменил плату за подписку в Yandex Cloud и "Яндекс 360" - 13.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" временно отменил плату за подписку в Yandex Cloud и "Яндекс 360"
"Яндекс" не будет взимать плату с пользователей за подписку в сервисах Yandex Cloud и "Яндекс 360" до конца октября, рассказали в компании. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:43+0300
2026-10-13T12:43+0300
2026-10-13T12:58+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" не будет взимать плату с пользователей за подписку в сервисах Yandex Cloud и "Яндекс 360" до конца октября, рассказали в компании. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться. "Яндекс" отменяет плату за Yandex Cloud и "Яндекс 360" до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, а не только тех, кто столкнулся с ограничениями в работе сервисов", - говорится в сообщении. Там отметили, что сервисы по-прежнему работают с ограничениями, инженеры компании продолжают восстановительные работы. В Yandex Cloud до конца октября бесплатными будут сервисы во всех российских зонах доступности, в "Яндекс 360" не будут списываться средства за инструменты виртуального офиса. Решение распространяется как на корпоративных клиентов, так и на обычных пользователей, пояснили в компании.
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технологии, бизнес, финансы, рязанская область, калуга, яндекс
Технологии, Бизнес, Финансы, Рязанская область, Калуга, Яндекс
"Яндекс" временно отменил плату за подписку в Yandex Cloud и "Яндекс 360"
"Яндекс" отменил плату за подписку в Yandex Cloud до конца октября
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" не будет взимать плату с пользователей за подписку в сервисах Yandex Cloud и "Яндекс 360" до конца октября, рассказали в компании.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.
"Яндекс" отменяет плату за Yandex Cloud и "Яндекс 360" до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, а не только тех, кто столкнулся с ограничениями в работе сервисов", - говорится в сообщении.
Там отметили, что сервисы по-прежнему работают с ограничениями, инженеры компании продолжают восстановительные работы.
В Yandex Cloud до конца октября бесплатными будут сервисы во всех российских зонах доступности, в "Яндекс 360" не будут списываться средства за инструменты виртуального офиса. Решение распространяется как на корпоративных клиентов, так и на обычных пользователей, пояснили в компании.