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"Яндекс" восстановил работу большей части функций умного дома с "Алисой"
"Яндекс" восстановил работу большей части функций умного дома с "Алисой" - 13.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" восстановил работу большей части функций умного дома с "Алисой"
Большая часть функций умного дома с "Алисой" снова доступна россиянам, рассказали в "Яндексе". | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:06+0300
2026-10-13T15:06+0300
2026-10-13T15:12+0300
технологии
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Большая часть функций умного дома с "Алисой" снова доступна россиянам, рассказали в "Яндексе". "Яндекс" восстановил работу большей части функций умного дома с "Алисой". Пользователям снова доступны управление умным освещением, возможности ИИ-камеры, регулировка температуры и другие функции", - говорится в сообщении. Отмечается, что при этом некоторые ограничения пока сохраняются. Статусы станций в приложении "Дом с Алисой" могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии срабатывать с опозданием или не запускаться. История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны. Команда "Яндекса" добавила, что продолжает восстановление работы умного дома, чтобы вернуть все функции в привычный режим. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.
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технологии, бизнес, россия, рязанская область, калуга, яндекс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Рязанская область, Калуга, Яндекс
"Яндекс" восстановил работу большей части функций умного дома с "Алисой"
"Яндекс": большая часть функций умного дома с "Алисой" снова доступна россиянам
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Большая часть функций умного дома с "Алисой" снова доступна россиянам, рассказали в "Яндексе".
"Яндекс" восстановил работу большей части функций умного дома с "Алисой". Пользователям снова доступны управление умным освещением, возможности ИИ-камеры, регулировка температуры и другие функции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом некоторые ограничения пока сохраняются. Статусы станций в приложении "Дом с Алисой" могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии срабатывать с опозданием или не запускаться. История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны.
Команда "Яндекса" добавила, что продолжает восстановление работы умного дома, чтобы вернуть все функции в привычный режим.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Днем в воскресенье компания сообщила, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться.