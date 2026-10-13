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"Яндекс" восстановил работу нескольких рекламных сервисов - 13.10.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" восстановил работу нескольких рекламных сервисов
"Яндекс" восстановил работу нескольких рекламных сервисов - 13.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" восстановил работу нескольких рекламных сервисов
"Яндекс" восстановил работу нескольких сервисов "Яндекс Рекламы" и работает над возращением доступа пользователей к продвижению контента и монетизации бизнесов, | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T22:13+0300
2026-10-13T22:19+0300
технологии
финансы
россия
рязанская область
калуга
яндекс
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил работу нескольких сервисов "Яндекс Рекламы" и работает над возращением доступа пользователей к продвижению контента и монетизации бизнесов, рассказала компания. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться. "За последние два дня мы восстановили работу нескольких ключевых сервисов и постепенно возвращаем доступ к управлению продвижением и монетизацией бизнесов", - говорится на сайте "Яндекс Рекламы". Сейчас уже доступны партнерский кабинет РСЯ, Adfox и кабинет для рекламных агентств. Так, в партнерском кабинете данные о показах и доходах сохранены. Выплаты вознаграждения за сентябрь идут в обычные сроки. В Adfox восстановлена основная функциональность: владельцы сайтов снова могут управлять рекламой и монетизировать свои площадки. Также в партнерском кабинете для рекламных агентств доступна информация о премиях и результаты сертификации. "Наша главная задача сейчас - восстановить полный доступ к Директу и Бизнесу. Инженеры делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно. Сейчас буквально вся наша техническая команда 24/7 приводит в порядок самые критичные узлы и шаг за шагом возвращает работоспособность системы", - добавили в компании.
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192
40
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технологии, финансы, россия, рязанская область, калуга, яндекс
Технологии, Финансы, РОССИЯ, Рязанская область, Калуга, Яндекс
22:13 13.10.2026 (обновлено: 22:19 13.10.2026)
 
"Яндекс" восстановил работу нескольких рекламных сервисов

"Яндекс" восстановил работу нескольких сервисов "Яндекс Рекламы"

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил работу нескольких сервисов "Яндекс Рекламы" и работает над возращением доступа пользователей к продвижению контента и монетизации бизнесов, рассказала компания.
В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
"За последние два дня мы восстановили работу нескольких ключевых сервисов и постепенно возвращаем доступ к управлению продвижением и монетизацией бизнесов", - говорится на сайте "Яндекс Рекламы".
Сейчас уже доступны партнерский кабинет РСЯ, Adfox и кабинет для рекламных агентств. Так, в партнерском кабинете данные о показах и доходах сохранены. Выплаты вознаграждения за сентябрь идут в обычные сроки. В Adfox восстановлена основная функциональность: владельцы сайтов снова могут управлять рекламой и монетизировать свои площадки.
Также в партнерском кабинете для рекламных агентств доступна информация о премиях и результаты сертификации.
"Наша главная задача сейчас - восстановить полный доступ к Директу и Бизнесу. Инженеры делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно. Сейчас буквально вся наша техническая команда 24/7 приводит в порядок самые критичные узлы и шаг за шагом возвращает работоспособность системы", - добавили в компании.
 
ТехнологииФинансыРОССИЯРязанская областьКалугаЯндекс
 
 
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