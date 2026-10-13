https://1prime.ru/20261013/jandeks-874204879.html

"Яндекс" восстановил работу нескольких рекламных сервисов

"Яндекс" восстановил работу нескольких рекламных сервисов - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" восстановил работу нескольких рекламных сервисов

"Яндекс" восстановил работу нескольких сервисов "Яндекс Рекламы" и работает над возращением доступа пользователей к продвижению контента и монетизации бизнесов, | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T22:13+0300

2026-10-13T22:13+0300

2026-10-13T22:19+0300

технологии

финансы

россия

рязанская область

калуга

яндекс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874204879.jpg?1791919155

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил работу нескольких сервисов "Яндекс Рекламы" и работает над возращением доступа пользователей к продвижению контента и монетизации бизнесов, рассказала компания. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться. "За последние два дня мы восстановили работу нескольких ключевых сервисов и постепенно возвращаем доступ к управлению продвижением и монетизацией бизнесов", - говорится на сайте "Яндекс Рекламы". Сейчас уже доступны партнерский кабинет РСЯ, Adfox и кабинет для рекламных агентств. Так, в партнерском кабинете данные о показах и доходах сохранены. Выплаты вознаграждения за сентябрь идут в обычные сроки. В Adfox восстановлена основная функциональность: владельцы сайтов снова могут управлять рекламой и монетизировать свои площадки. Также в партнерском кабинете для рекламных агентств доступна информация о премиях и результаты сертификации. "Наша главная задача сейчас - восстановить полный доступ к Директу и Бизнесу. Инженеры делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно. Сейчас буквально вся наша техническая команда 24/7 приводит в порядок самые критичные узлы и шаг за шагом возвращает работоспособность системы", - добавили в компании.

рязанская область

калуга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, россия, рязанская область, калуга, яндекс